جوان آنلاین: مسئولان اقلیم کردستان عراق اعلام کردند که فالح الفیاض رئیس سازمان حشد شعبی در جریان سفر به اربیل و دیدار با این مسئولان در خصوص مسائل اختلافی میان اقلیم و دولت فدرال رایزنی کرد.

این مسئولان تاکید کردند که توافق کاملی میان تمام طرف ها در خصوص حل اختلافات فیمابین از طریق گفتگو و توافق وجود دارد.

همچنین یک منبع موثق در گفتگو با خبرنگار المیادین پلاس در سلیمانیه اعلام کرد که مقامات اقلیم کردستان چهار پیشنهاد بغداد را رد کرده اند.

این منبع توضیح داد که پیشنهاد نخست، استقرار ارتش عراق در مرزهای بین المللی اقلیم کردستان با هماهنگی نیروهای پیشمرگه است. پیشنهاد دوم، واگذاری مدیریت گذرگاه های مرزی با ایران و ترکیه به یک شرکت بین المللی بی طرف است تا بر تجارت نظارت کند و مانع قاچاق شود. پیشنهاد سوم به خارج کردن برخی مناطق از طبقه بندی مناطق مورد مناقشه مربوط می شود.

بر اساس پیشنهاد چهارم نیز دولت فدرال عراق کنترل میادین نفتی را که پیش از سال ۲۰۰۳ تحت کنترل اقلیم کردستان نبوده اند، در اختیار می گیرد و بخش نفتی را تحت نظارت و اختیار خود قرار می دهد.

روز گذشته اخباری در خصوص بازگشت نیروهای دولت فدرال عراق به اقلیم کردستان و به دست گرفتن کنترل میادین نفتی منتشر شد. در همین رابطه فالح الفیاض رئیس سازمان حشد شعبی به مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان عراق ابلاغ کرد که نیروهای فدرال کنترل مناطق مختلف تا خط سبز را به دست خواهند گرفت.

بر اساس این گزارش، نیروهای فدرال عراق مسئولیت تأمین امنیت مرزها با کشورهای همسایه را به دست می گیرند. همچنین پیش بینی شده که این نیروها در میادین کورمور و خورماله مستقر شوند. خط استقرار آنها از کلار در سلیمانیه تا اطراف گذرگاه فیشخابور خواهد بود.

از برجسته ترین میادین نفتی که تحت کنترل نیروهای فدرال عراق خواهد بود می توان به بای حسن، جمبور، عین زاله، القیاره، طمه و خورماله اشاره کرد. آنها در منطقه دیبکه در مخمور که حاوی میادین نفتی گسترده ای است نیز مستقر می شوند. اقلیم کردستان عراق کنترل میادین نفتی شیخان در نینوا، طاوکی، اتروش و سرسنک را نیز از دست خواهد داد.

منابع مالی اقلیم کردستان عراق علاوه بر بخش میادین نفتی در بخش های گاز، گذرگاه های مرزی و فرودگاه ها نیز دچار ضربه می شود.

المیادین گزارش داد که این تغییرات به معنی از دست رفتن مهم ترین امتیازات اقتصادی و امنیتی اقلیم کردستان خواهد بود به طوری که میدان گازی کورمور شریان اصلی تأمین گاز اقلیم به شمار می رود. همچنین کنترل ۳۲ گذرگاه رسمی و غیر رسمی از دست اقلیم کردستان عراق خارج می شود.

بر اساس این گزارش، کنترل میادین نفتی، گازی و گذرگاه ها به دست دولت فدرال عراق خواهد بود و اقلیم کردستان تنها کنترل مراکز ادارای را خواهد داشت. این مسئله بیانگر یک تحول ریشه ای در ماهیت روابط میان بغداد و اربیل و کاهش منابع قدرت اقلیم به شمار می رود.