جوان آنلاین: پایگاه حارس مرتبط با نیروهای امنیتی مقاومت مستقر در نوار غزه اعلام کرد که روز گذشته یکی دیگر از مزدوران و مهره های رژیم صهیونیستی در این باریکه اعدام شد. این پایگاه تاکید کرد که شخص مذکور اقدام به ارائه اطلاعات به سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی کرده بود که در نهایت منجر به شهادت تعدادی از فلسطینی ها شد.

پایگاه حارس تاکید کرد که سرنوشت خائنین و مهره های جاسوس قصاص و تحقق عدالت بوده و وعده های اسرائیل مبنی بر حمایت از آنها دروغ محض است.

طارق الاسطل مسئول شهرداری خان یونس نیز تاکید کرد که خانواده های فلسطینی و عشائر نوار غزه با قدرت از هر اقدامی در مجازات عناصر جاسوس حمایت می کنند. قصاص این عناصر واجب است و نیروهای امنیتی باید بر اساس اقدامات قانونی به این مسیر ادامه دهند.

روز گذشته نیز یک منبع در نیروهای موسوم به رادع که مأمور مبارزه با مزدوران رژیم صهیونیستی هستند تاکید کرد که پرونده بیش از ۱۸۰ تن از مهره های اسرائیل در نوار غزه بسته شد و انحلال این گروهک ها با سرعت بالایی در حال انجام است.