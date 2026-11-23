جوان آنلاین: وزارت بهداشت یمن اعلام کرد که در جریان حملات جنگنده های سعودی علیه استان های تعز، صعده، حجه و صنعا طی ۴۸ ساعت گذشته دست کم ۱۲ غیر نظامی به شهادت رسیده و ۴۷ تن دیگر زخمی شده اند.

این وزارت خانه تاکید کرد که در میان شهدا سه کودک و در میان زخمی ها نیز سه کودک و هفت زن دیده می شود.

وزارت بهداشت یمن تصریح کرد که تعداد شهدای حملات اخیر عربستان سعودی علیه این کشور به ۴۵۰ تن و تعداد زخمی ها به ۹۷۱ تن رسیده است.

در حمله صبح امروز جنگنده های سعودی به ساختمان وابسته به نهاد ارتباطات استان الحدیده ۴ تن شهید و ۱۸ تن دیگر زخمی شدند.