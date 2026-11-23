رئیس‌جمهور آمریکا در اظهاراتی تازه، دموکرات‌ها و ایران را به تلاش برای حفظ قیمت بالای نفت متهم کرد.

جوان آنلاین: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در اظهاراتی با اشاره به پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای، مدعی شد که او پیش‌بینی کرده بود در صورت پیروزی این حزب، دو اتفاق رخ خواهد داد: کاهش شاخص‌های بازار سهام و تشدید حملات ایران.

ترامپ همچنین مدعی شد رهبران ایران، دموکرات‌ها را افرادی ضعیف و ناکارآمد می‌دانند و در پی نابودی آمریکا هستند؛ وی در این باره گفت اجازه نخواهد داد چنین اتفاقی رخ دهد.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه ادعا کرد ایران و دموکرات‌ها تلاش گسترده‌ای برای بالا نگه‌داشتن قیمت نفت در طولانی‌ترین زمان ممکن انجام داده‌اند.

ترامپ در بخش دیگری از اظهارات خود مدعی شد که ایران تاکنون ۸۱ هزار معترض را کشته است.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین با طرح ادعاهایی درباره جامعه مهاجران سومالیایی در ایالت مینه‌سوتا، مدعی شد سومالیایی‌ها کنترل این ایالت را به دست گرفته‌اند و حدود ۹۵ درصد آنها از نوعی کمک اجتماعی استفاده می‌کنند.