رهبر معظم انقلاب فرمودند: ما یک لشکریم؛ سردمدارانش انبیا و اولیا هستند، اهل حق هستند. آنها هم یک لشکرند؛ آنها اهل باطل هستند.

جوان آنلاین: بخش‌هایی از درس خارج فقه حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای، رهبرمعظم انقلاب اسلامی، برای نخستین‌بار از طریق کانال رسمی ایشان منتشر شد.

در این بخش از درس خارج فقه، رهبر معظم انقلاب با تبیین امتداد تاریخی تقابل جبهه حق و باطل، بر استمرار این رویارویی از آغاز تاریخ بشر تاکنون تأکید کرده‌اند.

ایشان در بخشی از این درس با اشاره به ماهیت مستمر این تقابل می‌فرمایند: «از زمان حضرت آدم تا الان و تا بعدها، حرف یکی است. چیز‌هایی هم که طرف مقابل می‌گوید، همان حرف‌هاست؛ این تقابل در طول تاریخ امتداد دارد.»

رهبر معظم انقلاب در ادامه با تأکید بر صف‌آرایی دو جبهه حق و باطل می‌افزایند: «ما یک لشکریم؛ سردمدارانش انبیا و اولیا هستند، اهل حق هستند. آنها هم یک لشکرند؛ آنها اهل باطل هستند.»