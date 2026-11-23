جوان آنلاین: دلتا بامداد دوشنبه در بیانیه‌ای گفت، اختلال در سامانه خودکار این شرکت که برای محاسبه وزن و تعادل پروازهای خروجی استفاده می‌شود باعث شد که حدود ۴۹ درصد از کل پروازهای دلتا در روز یکشنبه بیش از ۱۵ دقیقه تاخیر داشته باشند.

دلتا افزود، اکثر پروازهایی که با تاخیر مواجه شدند در فرودگاه بین‌المللی هارتسفیلد-جکسون در آتلانتا بودند اما این مشکل پروازهای سایر فرودگاه‌ها به آتلانتا را نیز تحت تاثیر قرار داد.

دلتا اعلام کرد که سامانه وزن و تعادل به حالت عادی بازگشته‌اند و قطع شدن آن به دلیل هک رایانه‌ای نبوده است.

این شرکت هواپیمایی اعلام کرد: دلتا در حال رزرو مجدد مشتریان برای بهترین برنامه سفر بعدی است و در صورت لزوم غذا و اتاق هتل ارائه در اختیار آنان قرار می‌گیرد. برای مشتریانی که پرواز آنها لغو شده مایل به سفر نیستند، بازپرداخت وجه انجام می‌شود.

این اختلال در حالی رخ می‌دهد که میلیون‌ها نفر برای سفر و رفتن به تعطیلات روز شکرگزاری آماده می‌شوند.

اخیرا موجی از اختلالات گسترده و خبرساز در حوزه فناوری باعث زمین‌گیر شدن هواپیماها، قطع دسترسی به ایمیل و کُند شدن تراکنش‌های بانکی شده و بسیاری از آمریکایی‌ها را درباره حملات سایبری با محوریت هوش مصنوعی و وضعیت شبکه برق این کشور نگران کرده است.

این در حالی است که «جی کلیتون» رئیس آژانس «مدیریت اطلاعات ملی» آمریکا یکشنبه شب گفت که آمریکایی‌ها باید انتظار قطعی‌ها و اختلالات بیشتری را در حوزه فناوری داشته باشند زیرا شرکت‌ها و نهادهای دولتی در حال جایگزینی سامانه‌های فرسوده هستند.