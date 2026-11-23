یک مقام مسئول سازمان هواشناسی از فعالیت دو سامانه بارشی پیاپی در کشور خبر داد و گفت: طی روزهای چهارشنبه (۴ آذر) و پنجشنبه (۵ آذر) بارش باران و برف در ۵ استان ساحلی دریای خزر تشدید می‌شود.

جوان آنلاین: صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور، با تشریح آخرین پیش‌بینی وضعیت جوی کشور اظهار کرد: با توجه به نفوذ موج بارشی جدید از ظهر روز گذشته (یکم آذر)، امروز (دوشنبه، ۲ آذر) به‌تدریج بارش‌ها در شمال غرب کشور متوقف می‌شود، اما در برخی نقاط استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، خراسان شمالی، کردستان، کرمانشاه، زنجان و اردبیل بارندگی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: همچنین از اواخر وقت امروز در برخی نقاط استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، قزوین، البرز و تهران بارندگی، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت رخ خواهد داد و در مناطق سردسیر نیز بارش برف دور از انتظار نیست.

ضیائیان با اشاره به وضعیت جوی روزهای آینده کشور گفت: روز سه‌شنبه (۳ آذر) تا ظهر چهارشنبه (۴ آذر) پدیده بارشی در کشور نخواهیم داشت و در استان‌های اردبیل و گیلان وزش باد گرم جنوبی پیش‌بینی می‌شود.

وی بیان کرد: از بعدازظهر چهارشنبه (۴ آذر) و طی روز پنجشنبه (۵ آذر)، با نفوذ موج بارشی جدید به کشور، استان‌های ساحلی دریای خزر و شمال استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی با کاهش دما و بارش مواجه خواهند شد.

آخرین پیش‌بینی هواشناسی از وضعیت جوی پایتخت

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران نیز اظهار کرد: آسمان تهران امروز (۲ آذر) کمی ابری تا قسمتی ابری خواهد بود و در بعضی ساعات افزایش سرعت وزش باد پیش‌بینی می‌شود که در برخی مناطق احتمال وزش باد شدید نیز وجود دارد. حداقل دمای تهران ۱۳ و حداکثر دما ۲۱ درجه سانتیگراد خواهد بود.

وی یادآور شد: براساس واکاوی الگوهای همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان با اشاره به وضعیت آلودگی هوای پایتخت ادامه داد: تا صبح امروز دوشنبه (۲ آذر)، به‌دلیل پایداری جو و نبود وزش باد قابل‌ملاحظه، افزایش آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در مناطق پرتردد شهری تهران مورد انتظار است.

وی گفت: همچنین تا صبح روز دوشنبه، با عبور موج کم‌دامنه از فراز منطقه، به‌ویژه در مناطق شمالی و غربی پایتخت، در بعضی ساعات بارش باران و گاهی رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود. در ارتفاعات نیز بارش برف و باران و گاهی رگبار برف دور از انتظار نیست.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تصریح کرد: تا روز پنجشنبه (۵ آذر)، در سطح استان تهران به‌ویژه نیمه جنوبی و غربی، افزایش وزش باد و در برخی ساعات وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود. همچنین روز سه‌شنبه (۳ آذر) افزایش موقتی آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در تهران رخ خواهد داد.

صدور هشدار نارنجی برای ۳ استان؛ بارش برف و کاهش محسوس دما در راه است

وی با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی درباره تشدید فعالیت سامانه بارشی در سه استان کشور افزود: براساس این هشدار، طی امروز (دوشنبه، ۲ آذر)، در شمال استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، رگبار نسبتاً شدید باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: بارش برف در مناطق سردسیر، کاهش محسوس دما و پدیده مه نیز از دیگر مخاطرات جوی پیش‌بینی‌شده برای این مناطق است.