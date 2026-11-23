تیم فوتبال استقلال در حالی به مصاف العین امارات می‌رود که میزبان با چهار پیروزی متوالی در صدر جدول منطقه غرب قرار دارد و آبی‌پوشان نیز برای نزدیک شدن به صدر نیاز به کسب سه امتیاز دارند.

جوان آنلاین: تیم‌های فوتبال استقلال ایران و العین امارات در هفته پنجم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا شامگاه دوشنبه دوم آذر و از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران با قضاوت چوی هیون جای از کره جنوبی در ورزشگاه هزاع بن زاید به مصاف هم می‌روند.

دو تیم تاکنون ۱۰ بار در رقابت‌های مختلف برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند که حاصل آن پنج پیروزی برای استقلال، دو برد برای العین و سه تساوی بوده است. در این دیدارها مجموعا ۲۷ گل به ثمر رسیده که سهم استقلال ۱۳ گل و سهم نماینده امارات ۱۴ گل بوده است. مامه بابا تیام با سه گل، بهترین گلزن تقابل‌های دو تیم محسوب می‌شود و کاوه رضایی، لوکاس کایو و مارکوس برگ نیز هر کدام با دو گل در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در ترکیب فعلی استقلال نیز روزبه چشمی سابقه بازی برابر العین را دارد.

آخرین رویارویی دو تیم به رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا در سال ۲۰۱۹ بازمی‌گردد. جایی که استقلال با نتیجه ۲ بر یک العین را شکست داد. مرتضی تبریزی و محمد دانشگر گل‌های آبی‌پوشان را در آن مسابقه به ثمر رساندند و فرهاد مجیدی هدایت استقلال را بر عهده داشت.

شرایط متفاوت دو تیم در جدول لیگ نخبگان

العین در چهار مسابقه قبلی خود در لیگ نخبگان آسیا به چهار پیروزی دست یافته و با ۱۲ امتیاز در صدر جدول منطقه غرب قرار دارد. این تیم در شرایطی میزبان استقلال خواهد بود که به دنبال ثبت پنجمین پیروزی متوالی خود در این رقابت‌هاست.

در طرف مقابل، استقلال با سه پیروزی و یک شکست و کسب ۹ امتیاز در جایگاه سوم جدول قرار گرفته است. آبی‌پوشان برای این مسابقه علیرضا کوشکی را به دلیل بیماری در اختیار ندارند و به جز این بازیکن، سایر نفرات می‌توانند سهراب بختیاری‌زاده را در این دیدار همراهی کنند.

تقابل حساس استقلال و العین؛ جدال برای نزدیک شدن به صدر جدول آسیا

آمارهایی که از قدرت خانگی العین حکایت دارد

نگاهی به آمار و عملکرد اخیر دو تیم نشان می‌دهد العین در خانه تیمی قدرتمند و خطرناک بوده است. نماینده امارات در ۱۴ مسابقه از ۱۵ بازی خانگی اخیر خود شکست نخورده و در ۱۰ بازی گذشته خانگی‌اش نیز حداقل دو گل به ثمر رسانده است. همچنین در هفت دیدار اخیر خانگی این تیم بیش از ۲.۵ گل به ثمر رسیده و العین در چهار مسابقه قبلی خود در لیگ نخبگان آسیا موفق شده است در هر دو نیمه برابر حریفان به پیروزی برسد.

العین در مجموع چهار بازی قبلی خود در لیگ نخبگان و همچنین چهار مسابقه از پنج دیدار اخیرش به پیروزی رسیده است.

در سوی مقابل، استقلال در ۱۴ مسابقه از ۱۵ بازی اخیر خود شکست نخورده، اما در شش دیدار از هفت مسابقه خارج از خانه اخیرش نتوانسته به پیروزی برسد. همچنین در چهار بازی از پنج مسابقه قبلی آبی‌پوشان کمتر از ۲.۵ گل به ثمر رسیده است.

العین با تکیه بر قدرت هجومی به دنبال ادامه صدرنشینی

یکی از ویژگی‌های العین در فصل جاری، توانایی این تیم در حفظ مالکیت توپ و ایجاد موقعیت‌های گلزنی است. شاگردان ایویچ تلاش می‌کنند با گردش سریع توپ و استفاده از فضاهای کناری، خط دفاعی حریفان را تحت فشار قرار دهند. این تیم در مسابقات داخلی نیز نشان داده است که توانایی تغییر جریان بازی و رسیدن به گل در شرایط مختلف را دارد.

پیروزی اخیر العین مقابل الظفره نیز نمونه‌ای از شرایط هجومی این تیم بود. نماینده امارات در آن مسابقه با در اختیار داشتن بخش عمده‌ای از مالکیت توپ، موقعیت‌های بیشتری نسبت به حریف ایجاد کرد و در نهایت با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید تا همچنان در جمع تیم‌های بالای جدول لیگ امارات باقی بماند.

در خط حمله العین سوفیان رحیمی یکی از شناخته‌شده‌ترین بازیکنان این تیم به شمار می‌رود. مهاجم مراکشی که سابقه درخشش در رقابت‌های باشگاهی و آسیایی را دارد، همچنان از مهره‌های مهم خط حمله نماینده امارات محسوب می‌شود.

در کنار رحیمی، جورجوس ژیاکوماکیس مهاجم یونانی العین نیز حضور دارد. این بازیکن که سابقه بازی در فوتبال اروپا و مکزیک را در کارنامه دارد از جمله خریدهای مهم این تیم برای فصل جاری بوده است. حسین رحیمی، دیگر مهاجم مراکشی العین، نیز در فصل جاری عملکرد گلزنی قابل‌توجهی داشته و از بازیکنان مؤثر این تیم محسوب می‌شود.

تقابل حساس استقلال و العین؛ جدال برای نزدیک شدن به صدر جدول آسیا

آمار تقابل تیم‌های ایرانی و اماراتی

العین در ۳۲ تقابل خود با تیم‌های ایرانی موفق به ثبت ۱۰ پیروزی شده و ۱۴ بار نیز برابر نمایندگان ایران به نتیجه تساوی رسیده است. این تیم در هشت مسابقه نیز شکست خورده است.

استقلال هم در ۲۸ تقابل با تیم‌های اماراتی، آمار ۹ پیروزی، ۱۱ تساوی و ۸ شکست را به ثبت رسانده است.

حالا استقلال در شرایطی به مصاف العین می‌رود که علاوه بر تلاش برای بهبود جایگاه خود در جدول لیگ نخبگان، به دنبال تکرار خاطره پیروزی سال ۲۰۱۹ برابر این تیم است. در حالی که نماینده امارات امیدوار است با استفاده از امتیاز میزبانی، روند پیروزی‌های متوالی خود را ادامه دهد.