معاون وزیر نیرو، با اشاره به شهادت ۱۴ نفر از کارکنان صنعت آب و برق گفت: این شهدا از متخصصان برجسته صنعت برق بودند که در محل خدمت به شهادت رسیدند.

جوان آنلاین: آرش کردی، شامگاه یکشنبه، در مراسم وداع با پیکر شهید گمنام در شرکت توزیع نیروی برق استان تهران اظهار کرد: طی دو جنگ اخیر، ۱۴ شهید از کارکنان صنعت آب و برق وزارت نیرو تقدیم کشور شده‌اند که از برجسته‌ترین متخصصان صنعت برق بودند و در محل خدمت و حین انجام وظیفه به درجه رفیع شهادت نائل شدند.

به گزارش مهر، وی با اشاره به پیگیری‌های چندین‌ساله برای میزبانی وزارت نیرو از شهید گمنام افزود: در سال‌های گذشته بار‌ها موضوع حضور شهید گمنام در مجموعه وزارت نیرو مطرح شده بود، اما این اتفاق محقق نشد تا اینکه پس از جنگ‌های اخیر و شکل‌گیری فضای ایثارگری در صنعت آب و برق، زمینه این میزبانی فراهم شد.

معاون وزیر نیرو با اشاره به عملکرد کارکنان صنعت آب و برق در شرایط جنگی تصریح کرد: همکاران ما در شرایط بسیار دشوار و حتی زیر بمباران، با وجود احتمال آسیب‌دیدگی، به فعالیت و خدمت‌رسانی ادامه دادند و خدمات‌رسانی به مردم را متوقف نکردند؛ تصاویر و مستندات ثبت‌شده از آن روز‌ها گواه روحیه ایثارگری کارکنان این مجموعه است.

کردی با قدردانی از حمایت وزیر نیرو در تحقق این اقدام بیان کرد: به محض طرح موضوع میزبانی از شهید گمنام با وزیر نیرو، ایشان از این پیشنهاد استقبال کردند و آن را افتخاری بزرگ دانستند؛ حمایت وزیر نیرو نقش مؤثری در تحقق این اتفاق داشت.

وی همچنین با اشاره به مشارکت خودجوش کارکنان در برگزاری مراسم گفت: همکاران در بخش‌های مختلف برگزاری مراسم پای کار آمدند و هر یک بخشی از مسئولیت‌ها را برعهده گرفتند تا این برنامه در شأن شهید بزرگوار برگزار شود.

معاون وزیر نیرو با اشاره به برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری شهید گمنام در مجموعه وزارت نیرو خاطرنشان کرد: حضور این شهید در وزارت نیرو افتخاری ماندگار است؛ ما می‌آییم و می‌رویم، اما یاد و نام شهدا در این مجموعه باقی خواهد ماند.

کردی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور مردم در تجمعات و صحنه‌های اجتماعی گفت: دشمن در تلاش برای ایجاد تفرقه و شکست ملت ایران با ناکامی مواجه شده و در مقابل، مردم متحدتر شده‌اند؛ این وحدت و انسجام از برکات خون شهداست.