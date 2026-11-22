سرمربی الوصل به تقابل با تراکتور در لیگ نخبگان آسیا واکنش نشان داد.

جوان آنلاین: الوصل امارات در یکی از بازی‌های حساس مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا به مصاف تراکتور نماینده ایران می‌رود.

روی ویتوریا سرمربی الوصل به تقابل با تراکتور واکنش نشان داد.

سرمربی الوصل در نشست خبری قبل از این بازی گفت: بازی مهمی پیش رو داریم. باید برای کسب سه امتیاز تمرکز لازم را داشته باشیم. هدف ما در این بازی کسب پیروزی است و برای رسیدن به این هدف به میدان می‌رویم.

او ادامه داد: بازی سختی پیش رو داریم و شناخت مناسب را از حریف داریم. به توانایی خود ایمان داریم و امیدوار هستیم که بازی خوبی را به نمایش گذاریم.

نیکولاس خیمنز بازیکن الوصل هم گفت: ما می‌خواهیم سه امتیاز را به دست آوریم. ما در یک رقابت مهم به میدان می‌رویم و نماینده امارات در این رقابت‌ها هستیم.

این بازی در حالی برگزار می‌شود که الوصل از ۴ بازی قبلی خود تنها ۳ امتیاز کسب کرده است این در حالی است که تراکتور هم با ۲ امتیاز در رده سیزدهم جدول رده‌بندی جای دارد.