جوان آنلاین: علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، درباره آخرین اقدامات انجام‌شده برای اجرای طرح پرداخت مستقیم حقوق نیرو‌های شرکتی به ذی‌نفع نهایی اظهار کرد: نیرو‌های شرکتی همچون نیرو‌های رسمی و پیمانی از سرمایه‌های انسانی دولت هستند و بخش مهمی از مأموریت‌ها و ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی بر دوش این نیرو‌های پرتلاش قرار دارد.

براساس اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، وی با اشاره به اینکه موضوع پرداخت مستقیم حقوق نیرو‌های شرکتی بیش از یک دهه از مسائل حل‌نشده نظام اداری کشور بوده است، افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، این موضوع در دولت مطرح شد و پس از تصویب و ابلاغ مصوبه مربوط، زمینه اجرای سازوکار پرداخت مستقیم حقوق این نیرو‌ها به حساب خودشان فراهم شد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه اجرای این مصوبه نیازمند طراحی و راه‌اندازی زیرساخت‌های فنی و نرم‌افزاری بود، تصریح کرد: در همین راستا، طی دو تا سه ماه گذشته، سامانه مورد نیاز با همکاری و هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی طراحی و آماده بهره‌برداری شد.

رفیع‌زاده ادامه داد: در نخستین مرحله اجرای طرح، حقوق آبان‌ماه نیرو‌های شرکتی شاغل در ستاد سه دستگاه اجرایی شامل سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از طریق این سامانه مستقیماً به حساب خود نیرو‌ها واریز شد.

وی این اقدام را گام نخست برای ارزیابی عملیاتی زیرساخت طراحی‌شده دانست و گفت: با انجام موفق پرداخت حقوق آبان‌ماه در این سه دستگاه، عملکرد سامانه در مرحله آزمایشی مورد ارزیابی قرار گرفت و آمادگی فنی و اجرایی لازم برای توسعه طرح فراهم شد.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به برنامه گسترش اجرای طرح از آذرماه خاطرنشان کرد: از این ماه، دستگاه‌هایی که اطلاعات نیرو‌های شرکتی خود را به‌طور کامل در سامانه ثبت و تکمیل کنند، مشمول پرداخت مستقیم حقوق خواهند شد. پیش‌بینی ما این است که بخش قابل توجهی از نیرو‌های شرکتی شاغل در دستگاه‌های اجرایی، در آذرماه حقوق خود را از طریق این سازوکار دریافت کنند.

وی با اشاره به اینکه هر تغییر و اصلاح روشی در ابتدای آن طبیعتاً با موانع و کندی‌هایی مواجه است، از تکمیل نبودن اطلاعات برخی دستگاه‌های اجرایی در سامانه خبر داد و افزود: پیگیری‌های لازم برای تسریع در همکاری دستگاه‌ها در حال انجام است و به‌زودی نشستی با معاونان توسعه مدیریت و منابع دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌کنیم تا موانع احتمالی شناسایی و برطرف شود و فرایند اتصال دستگاه‌ها به سامانه با سرعت بیشتری پیش برود.

رفیع‌زاده درباره وضعیت نیرو‌های شرکتی شاغل در شهرداری‌ها و سایر نهاد‌های عمومی غیردولتی نیز توضیح داد: با توجه به تفاوت‌های قانونی و اجرایی این مجموعه‌ها و اینکه مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند، فراهم‌سازی مقدمات اجرای پرداخت مستقیم برای آنها ممکن است چند ماه زمان نیاز داشته باشد.

وی با تأکید بر جدیت دولت در پیگیری این موضوع گفت: نیرو‌های شرکتی اطمینان داشته باشند که اجرای این طرح با جدیت دنبال می‌شود. گزارش پیشرفت اقدامات دستگاه‌های اجرایی را به‌صورت مستمر و حتی روزانه از مجموعه‌های مرتبط دریافت می‌کنم تا موانع موجود برطرف شود و زمینه پرداخت مستقیم حقوق نیرو‌های شرکتی در همه دستگاه‌های مشمول، در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم شود.