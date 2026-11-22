جوان آنلاین: کاروان ژیمناستیک ایران اعزامی به رقابت‌های جام شانگهای در روسیه با کسب پنج مدال به کار خود پایان داد. در این مسابقات، نمایندگان ایران در رشته‌های ژیمناستیک هنری و ترامپولین حضور داشتند و حاصل عملکرد آنها کسب سه مدال نقره و دو مدال برنز بود.

در ژیمناستیک هنری و در رده سنی جوانان، ارشیا پورغلام در دو وسیله پارالل و بارفیکس به دو مدال نقره دست یافت. راهین حسین‌پناهی در خرک حلقه صاحب مدال برنز شد و کارین کمانگر نیز در وسیله پرش خرک با کسب امتیاز ۱۲.۵۳۳ به مدال برنز رسید.

در ترامپولین، بهاره مصلایی و فاطمه توسلی در رقابت‌های دونفره با کسب امتیاز ۳۹.۳۳ به مدال نقره دست یافتند. همچنین در فینال ترامپولین انفرادی بانوان، فاطمه توسلی در جایگاه چهارم و بهاره مصلایی در رتبه پنجم قرار گرفتند.

در ترامپولین آقایان نیز ابوالفضل کیماسی و سجاد کارگر به ترتیب در جایگاه‌های چهارم و پنجم ایستادند تا پرونده حضور کاروان ژیمناستیک ایران در جام شانگهای با کسب پنج مدال باارزش بسته شود.