مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از اجرای طرح خرید اعتباری کالا برای تمام یارانه‌بگیران و آغاز طرح کیف پول ایران خبر داد و گفت: در طرح جدید کیف پول ایران به ازای هر نفر از مشمولان دهک‌های هشتم و نهم، ماهانه ۱۰۰ هزار تومان اعتبار در کیف پول سرپرست خانوار شارژ شده است.

جوان آنلاین: حسن نوروزی در گفت‌وگویی تلویزیونی با تشریح برنامه‌های سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اظهار کرد: طرح خرید اعتباری کالا از ابتدای سال جاری آغاز شده و تمامی هموطنانی که یارانه نقدی دریافت می‌کنند، می‌توانند تا دو برابر مبلغ یارانه نقدی خود از فروشگاه‌های مشارکت‌کننده خرید کنند.

به گزارش ایسنا، وی افزود: خریداران فرصت دارند مبلغ اعتبار استفاده‌شده را طی دو ماه بازپرداخت کنند و در صورتی که این مبلغ در مهلت تعیین‌شده تسویه نشود، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مجاز است بدهی مربوطه را از یارانه نقدی دو ماه آینده خانوار برداشت کند.

نوروزی با دعوت از شرکت‌های تأمین‌کننده اعتبار برای مشارکت در این طرح گفت: شرکت‌هایی که متقاضی همکاری هستند، می‌توانند منابع مالی خرید را در اختیار یارانه‌بگیران قرار دهند و سازمان هدفمندسازی نیز متعهد است اعتبار مصرف‌شده را ظرف دو ماه به شرکت تأمین‌کننده بازگرداند.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در ادامه از آغاز اجرای طرح «کیف پول ایران» خبر داد و گفت: این طرح با مجوز دولت در شهریورماه ۱۴۰۵ وارد مرحله اجرا شده و از امروز شارژ اعتبار کیف پول بخشی از مشمولان آغاز شده است.

وی توضیح داد: در مرحله نخست، برای مشمولان یارانه‌ای دهک‌های هشتم و نهم که به‌طور معمول ماهانه ۳۰۰ هزار تومان یارانه نقدی به ازای هر نفر دریافت می‌کنند، مبلغ ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر عضو خانوار در کیف پول سرپرست خانوار شارژ شده است.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با اشاره به همکاری بانک مرکزی در اجرای این طرح خاطرنشان کرد: با شارژ اعتبار در کیف پول ایران، این امکان برای خانوار‌های مشمول فراهم شده است تا از اعتبار اختصاص‌یافته برای خرید از فروشگاه‌های ارائه‌دهنده این خدمت استفاده کنند.