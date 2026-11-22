جوان آنلاین: جنگ و مقاومت ملی ایرانیان به جایی رسیده است که هر ذهن با انصاف و هر ذات هستی‌بخشی نمی‌تواند از «مردم» و پهلوانی آنان نگوید. مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور شنبه شب در نشست حکمرانی هم‌افزا در حوزه مدیریت بهینه سوخت و انرژی گفت «در دوران جنگ تحمیلی، این مردم بودند که کشور را مدیریت کردند (نه دولت). دشمن منتظر است دولت در خدمات خود با مشکل مواجه شود؛ باید دشمن را ناامید کنیم». او از مردم کمک هم خواست «اگر دست‌به‌دست هم بدهیم از زمستان خیلی راحت می‌توانیم عبور کنیم. همه باید بهینه و درست مصرف کنند»؛ موضوعی که قالیباف نیز برای حل مشکل مردم پیشنهادی برای آن داشت: «با اصلاح مصرف گاز می‌توان هم مشکلات مردم و دولت را حل کرد و هم امنیت اقتصادی و تاب‌آوری اجتماعی کشور را افزایش داد».

سردار قریشی جانشین رئیس سازمان بسیج نیز دیروز دست یاری دیگری به سوی مردم دراز کرد: «خیابان خلوت شود، خون‌آشام‌ها جنایت می‌کنند»؛ و معاون سیاسی سپاه نیز از مردم گفت: «گره‌گشایی از مشکلات مردم مؤثرترین راه مبارزه با امریکاست». هفته بسیج فرصتی شده است تا این حقیقت را که بسیج نماد اتکای نظام و کشور به مردم برای حل همه مشکلات است، راهبرد سازنده‌ای برای پیشبرد اهداف کشور قرار دهیم.

دیروز از مجسمه جهان‌پهلوان تختی با حضور قهرمانان ایران رونمایی شد. او یک نماد بود، ولی حالا ما میلیون‌ها پهلوان داریم که نه تندیس و سردیس فلزی و سنگی که جسم و روح خود را به میدان آورده‌اند و زینت‌بخش میدان‌های بزرگ و کوچک هزاران شهر و روستا شده‌اند. این پهلوانان باید قدر دانسته شوند که هم جنگ را اداره کردند، هم با معیشت سخت ساختند و هم دشمن را از هر خدعه و نیرنگی پشیمان ساختند.