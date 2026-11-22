درمان چاقی بدون توجه به اصول تغذیه سالم، فعالیت بدنی و خواب کافی، اثربخشی پایداری نخواهد داشت.

جوان آنلاین: علیرضا رئیسی در نخستین همایش چاقی بالینی که در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد، با اشاره به روند افزایشی اضافه‌وزن و چاقی در کشور اظهار کرد: بر اساس آمار‌های موجود، حدود ۶۳ درصد بزرگسالان کشور با اضافه‌وزن یا چاقی مواجه هستند و این وضعیت ضرورت توجه جدی‌تر به پیشگیری و مداخلات مؤثر در حوزه سلامت را نشان می‌دهد.

به گزارش تسنیم، وی با بیان اینکه چاقی صرفاً یک مسئله ظاهری نیست و با بیماری‌هایی مانند دیابت، بیماری‌های قلبی‌عروقی و فشارخون ارتباط دارد، افزود: برای مقابله با این معضل باید به عوامل اصلی ایجادکننده آن، از جمله الگوی تغذیه، کم‌تحرکی و اختلالات خواب توجه کرد و مداخلات را از سطح جامعه آغاز کرد، نه اینکه صرفاً به درمان در مطب‌ها و مراکز جراحی محدود شویم.

رئیسی اختلال خواب را یکی از عوامل مهم و کمتر مورد توجه در افزایش وزن دانست و گفت: به‌هم‌خوردن ساعت بیولوژیک بدن، استفاده طولانی‌مدت از تلفن همراه و بیدار ماندن در ساعات شب، به‌ویژه در کودکان و نوجوانان، می‌تواند بر تنظیم هورمون‌ها و الگوی غذا خوردن تأثیر بگذارد؛ بنابراین بررسی کیفیت خواب باید بخشی از ارزیابی افراد دارای اضافه‌وزن باشد.

وی همچنین بر ضرورت بررسی سابقه خانوادگی، عوامل محیطی و اجتماعی، افسردگی، مصرف برخی دارو‌ها و اختلالات خوردن در افراد مبتلا به چاقی تأکید کرد و افزود: تجویز رژیم غذایی بدون توجه به وضعیت روان‌شناختی افراد دارای اختلال خوردن، ممکن است شرایط آنها را دشوارتر کند و مداخلات باید متناسب با وضعیت هر فرد انجام شود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به نقش درمان‌های دارویی جدید در کنترل چاقی و برخی عوارض مرتبط با آن، از جمله کبد چرب، اظهار کرد: دارو‌های جدید می‌توانند در شرایط مناسب به درمان کمک کنند، اما انتخاب روش درمان باید بر اساس ارزیابی تخصصی و شرایط بالینی هر فرد باشد.

وی نسبت به مصرف خودسرانه دارو‌های کاهش وزن و تجویز آنها خارج از مسیر‌های تخصصی هشدار داد و افزود: این تصور که هر فرد دارای اضافه‌وزن می‌تواند از آمپول‌های لاغری استفاده کند، نادرست است؛ چراکه درمان چاقی نیازمند بررسی دقیق وضعیت سلامت، بیماری‌های زمینه‌ای و عوامل مؤثر بر افزایش وزن است.

رئیسی با تأکید بر اینکه درمان دارویی یا جراحی به‌تنهایی تضمین‌کننده کنترل پایدار چاقی نیست، تصریح کرد: حتی در فردی با جراحی یا دارو به کاهش وزن دست پیدا کند، در صورت اصلاح نکردن الگوی تغذیه و فعالیت بدنی، احتمال بازگشت وزن وجود دارد. این مداخلات در واقع فرصتی برای اصلاح پایدار سبک زندگی فراهم می‌کنند.

وی با تأکید بر ضرورت انتقال یافته‌های علمی به مردم خاطرنشان کرد: برگزاری کنگره‌ها و همایش‌های علمی زمانی اثربخش است که نتایج و پیام‌های اصلی آن به جامعه منتقل شود. در طراحی این برنامه‌ها باید اطلاع‌رسانی اجتماعی و ارتباطات سلامت به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر در نظر گرفته شود تا مردم، حتی در مناطق روستایی، بتوانند از دستاورد‌های علمی برای ارتقای سلامت خود استفاده کنند.