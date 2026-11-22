سرمربی تیم فوتبال استقلال گفت: تیم ما شرایط خوبی دارد و از هیچ حریفی در آسیا نمی‌ترسیم ولی به همه حریفان خود احترام می‌گذاریم.

جوان آنلاین: سهراب بختیاری‌زاده سرمربی تیم فوتبال استقلال در نشست خبری پیش از بازی با العین امارات در هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا، اظهار کرد: تیم ما شرایط خوبی دارد و از هیچ حریفی در آسیا نمی‌ترسیم ولی به همه حریفان خود احترام می‌گذاریم.

وی افزود: نظم و دیسیپلین می‌تواند کلید موفقیت ما در بازی فردا باشد، این نظم برای ما همیشه باید وجود داشته باشد.

بختیاری‌زاده خاطرنشان کرد: العین را کاملا می‌شناسیم و آنها در فاز حمله پر قدرت هستند، بازیکنان تکنیکی توانمندی دارند و این موضوع را در بازی‌های گذشته به خوبی نشان داده‌اند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال تصریح کرد: آن چیزی که برای ما اهمیت دارد این است که فضا را از بازیکنان تکنیکی و تاثرگذار العین بگیریم و از فضای پشت دفاع العین استفاده کنیم.

تیم فوتبال استقلال فردا (سه‌شنبه) در هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا به مصاف العین امارات خواهد رفت.

آبی‌پوشان در حال حاضر با کسب ۹ امتیاز در جایگاه سوم جدول رده‌بندی لیگ نخبگان آسیا در منطقه غرب آسیا قرار دارد.