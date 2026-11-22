جوان آنلاین:‌تندیس جهان‌پهلوان غلامرضا تختی به ارتفاع ۶ متر در منطقه ۱۱ تهران رونمایی شد.

آیین رونمایی از سردیس جهان‌پهلوان غلام‌رضا تختی در منطقه ۱۱ تهران برگزار شد. در این مراسم، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی، و پژمان درستکار، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد، حضور داشتند.

علیرضا زاکانی اظهار کرد: تختی یکی از چهره‌های ماندگار تاریخ ایران است که با روحیه پهلوانی و منش انسانی خود، افتخاری بزرگ برای کشور خلق کرد.

وی با اشاره به جایگاه تختی در تاریخ ورزش ایران افزود: تختی در دوران فعالیت ورزشی خود پرچم ایران را در عرصه‌های ملی و جهانی برافراشت و در کنار افتخارات ورزشی، با منش پهلوانی خود در عرصه‌های مختلف، از جمله کمک به زلزله‌زدگان و دستگیری از نیازمندان، نامی ماندگار از خود به یادگار گذاشت.

شهردار تهران با تأکید بر ضرورت معرفی الگو‌های ملی به نسل جوان گفت: بنای ما این است که چنین چهره‌ها و نماد‌هایی را برای امروز و آینده حفظ و معرفی کنیم تا نسل امروز بداند میراث‌دار چه عظمت و بزرگی است و چه قله‌های افتخاری را باید فتح کند. زاکانی با اشاره به محل نصب سردیس تختی بیان کرد: این سردیس در محله زندگی تختی و در جوار باشگاهی نصب شده که در دهه‌های ۳۰ و ۴۰ قهرمانان کشتی ایران را پرورش داده‌است تا این یادگار برای نسل‌های آینده باقی بماند.

علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی، نیز با قدردانی از شهرداری تهران برای نصب این سردیس در برابر باشگاه پولاد اظهار کرد: در دهه‌های ۳۰ و ۴۰ بسیاری از قهرمانان جهان و المپیک از باشگاه‌های همین محدوده برخاستند. این محله‌ها در گذشته هویت ورزشی پررنگی داشتند و نصب سردیس تختی در چنین فضایی اقدام ارزشمندی است.

وی در ادامه به تلاش‌های گذشته برای تبدیل باشگاه پولاد به مجموعه‌ای ورزشی اشاره کرد و گفت: در دوره‌ای که در شورای شهر بودم، تلاش زیادی کردیم این مجموعه را خریداری کنیم و به باشگاه کشتی تبدیل شود، اما این اتفاق نیفتاد. امیدوارم با اراده شهردار تهران، این مجموعه به فضای ورزشی تبدیل شود و کاربری کشتی خود را حفظ کند.

رئیس فدراسیون کشتی ادامه داد: اگر این مجموعه در اختیار کشتی قرار بگیرد و مربیان خوبی در آن فعالیت کنند، می‌توانیم به کشتی‌گیران همین محله خدمات بدهیم. ما به دلیل محقق نشدن این موضوع، باشگاه رضایی‌مجد در محدوده شاپور را خریداری و راه‌اندازی کردیم که اکنون نیز فعالیت خوبی دارد.

دبیر با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به زیرساخت‌های ورزشی و فعالیت‌های اجرایی گفت: شهرداری در حوزه سخت‌افزاری و ساخت مجموعه‌های ورزشی زحمات زیادی می‌کشد، اما بخش نرم‌افزاری و فعالیت در این مجموعه‌ها بر عهده فدراسیون‌ها و هیئت‌های ورزشی است. ما نیز آمادگی داریم در کنار مدیریت شهری باشیم و برای استفاده بهتر از این ظرفیت‌ها کمک کنیم.