جوان آنلاین: استقلال در یکی از دیدار‌های حساس مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا به مصاف العین امارات خواهد رفت.

ایویچ سرمربی العین در نشست خبری قبل از این بازی گفت: بازی سختی خواهد بود چرا که برابر یک تیم شاخص و خوب به میدان خواهیم رفت با این حال ما به خودمان ایمان و اعتماد داریم و باید در این بازی به پیروزی دست پیدا کنیم.

او ادامه داد: بازیکنان تمرینات خوبی داشته‌اند و ما امیدوار به کسب نتیجه خوب در این بازی هستیم و البته می‌دانیم که این یک بازی سخت است و پیروزی در آن آسان نیست. می‌دانیم که در زمین چکار باید انجام دهیم. یک بار دیگر می‌گویم که این بازی بسیار سخت است چرا که برابر یک حریف بسیار خوب است. هدف ما کسب سه امتیاز در این بازی است و باید هماهنگی و انسجام لازم را داشته باشیم. ما یک سال و نیم است در کنار هم هستیم و بازیکنان به خوبی می‌دانند که در زمین چه می‌خواهند. حریف هم در دفاع خوب است و هم در حمله و باید خود را برای این شرایط آماده کنیم.

سرمربی العین در پایان گفت: از هواداران می‌خواهم که در این بازی هم مثل بازی‌های قبلی احساس مسئولیت کنند و از تیم حمایت کنند. ما به حمایت آنها در این بازی نیاز داریم و با آنها اعتماد به نفس بیشتری در زمین داریم.

این بازی در حالی برگزار می‌شود که العین با ۱۲ امتیاز صدرنشین است، اما استقلال با ۹ امتیاز در رده سوم قرار دارد.