جوان آنلاین: جانشین رئیس سازمان بسیج با تأکید بر اینکه حضور مردم در میادین و خیابان‌ها صرفاً ابراز احساسات و اعلام پشتیبانی نیست، بلکه یک عامل بازدارنده راهبردی به شمار می‌رود، گفت: تحلیل دشمنان ما این است که اگر میدان و خیابان خلوت شود، همچون خفاشان خون‌آشام در کمین نشسته و جنایت خواهند کرد. بنابراین، حضور مردم با وحدت، انسجام و گوش‌فرمانی به ولی فقیه، خود یک عامل بازدارنده راهبردی است.

به گزارش خبرگزاری بسیج، سردار سیدقاسم قریشی در مراسم سومین دوره جام رسانه امید با اشاره به دستور فرمانده معظم کل قوا به فرماندهان نیرو‌های مسلح گفت: محدودیت برد سلاح‌ها برداشته شده و محدودیت جغرافیایی نیز برای نیرو‌های مسلح وجود ندارد. به این معنا که باید متناسب با تهدید، هر کسی در هر کجا با هر وسیله‌ای ملت ایران را تهدید کند، پاسخ داده شود.

وی با اشاره به تغییر دستورالعمل‌های دفاعی کشور افزود: دستور قبلی امام شهیدمان متناسب با تهدید بود و برآورد نظامی، تهدید را در حدود ۲ هزار کیلومتر می‌دید. ایشان تأکید داشتند که موشک‌ها و سلاح‌های دیگر مانند پهپاد‌ها نیازی به برد بیش از ۲ هزار کیلومتر ندارند، اما دقت موشک‌ها باید میلی‌متری و سانتی‌متری باشد تا مرکز هدف مورد اصابت قرار گیرد. قریشی ادامه داد: در صورت تصمیم بر افزایش برد موشک‌ها، یکی از راهکار‌ها این است که با تغییر جزئی می‌توان برد آنها را چند برابر کرد. آنچه بنده شنیده‌ام و اطلاع دارم، فرمان رهبر معظم انقلاب درباره نیرو‌های مسلح از جهت تجهیزات، سلاح، اطلاعات و قدرت آتش محقق شده است.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین تأکید کرد: امریکایی‌ها فکر نکنند با رفتن به شعاع هزار یا ۲ هزار کیلومتری در امان خواهند بود، همان‌طور که قبلاً موشک‌های ایرانی را فتوشاپ و آبگرم‌کن می‌خواندند، اکنون در آن فاصله هم احساس امنیت نخواهند کرد و تصمیم و اراده رهبری در موقع لزوم از سوی نیرو‌های مسلح عملی خواهد شد.

جام رسانه، تمرینی برای جنگ روایت‌ها

قریشی با تشبیه جام رسانه امید به رزمایش نظامی گفت: همان‌طور که نیرو‌ها در رزمایش بر اساس طرح‌های عملیاتی خود را برای مواجهه واقعی با دشمن آماده می‌کنند، این رویداد نیز فرصتی برای تمرین و آمادگی فعالان رسانه‌ای در مواجهه با جنگ رسانه‌ای است.

وی جبهه رسانه را مهم‌ترین ابزار جنگ شناختی و جنگ نرم و تکمیل‌کننده جنگ سخت دانست و گفت: فعالان رسانه‌ای افسران، فرماندهان و جنگاوران جبهه رسانه‌ای هستند و باید برای نقش‌آفرینی مؤثر در میدان جنگ روایت‌ها آمادگی پیدا کنند. قریشی تأکید کرد اصحاب رسانه باید علاوه بر روایت دستاورد‌های جمهوری اسلامی، روند مستمر و روزافزون پیشرفت و قوی‌تر شدن کشور را نیز به تصویر بکشند و در تحقق راهبرد «ایران قوی‌تر» نقش‌آفرینی کنند، چراکه روایت پیشرفت‌ها موجب ایجاد انگیزه در فعالان این عرصه و تقویت امید در جامعه می‌شود.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به وابستگی رژیم پهلوی به بیگانگان گفت: در دوره پهلوی، منافع ایران مورد توجه نبود، بلکه منافع امریکا و انگلیس مدنظر بود و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور با دیکته بیگانگان اتخاذ می‌شد. وی با اشاره به جدایی بخش‌هایی از کشور در دوره پهلوی اظهار داشت: بدون جنگ و تنها با دستور انگلیسی‌ها بخش‌های مهمی از ایران جدا شد، از ارتفاعات آرارات و بخش‌هایی از مناطق مرزی تا واگذاری ارس به شوروی و جدایی بحرین که رضاخان زمینه‌سازی آن را فراهم کرد و محمدرضا پهلوی آن را تکمیل کرد. قریشی همچنین با اشاره به رفتار رضاخان هنگام اشغال ایران توسط متفقین گفت: رضاخان نه برای دفاع از کشور فکری کرد و نه مردم را در برابر سربازان امریکایی، روسی و انگلیسی حمایت کرد، بلکه مردم را تنها گذاشت و حتی برای خوش‌خدمتی، سربازان را از پادگان مرخص کرد.

اتکا به مردم، رمز پیروزی

قریشی با اشاره به هوشمندی امام راحل در اتکا به مردم به جای دولت‌های بیگانه گفت: گزارش‌ها حاکی از جلسات متعدد امریکا و اروپا برای آسیب زدن به ایران بود، اما امام راحل با دستور تشکیل بسیج، اتکا به مردم را جایگزین اتکا به دولت‌های بیگانه کردند. وی افزود: دشمن تلاش کرد در مناطق مختلف کشور از جمله کردستان، آذربایجان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان درگیری ایجاد کند و ایران را تکه‌تکه کند. امام مأموریت نظامی را از مردم خواستند و فرمودند: «۲۰ میلیون جوان ایرانی، ۲۰ میلیون تفنگدار». جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: بسیج مردمی ما را در جنگ هشت‌ساله‌ای که به تعبیر درست‌تر جنگی جهانی بود، به پیروزی رساند. قریشی با اشاره به وضعیت کشور پیش از انقلاب گفت: آنچه از دوران ستمشاهی به ارث بردیم، درآمد نفتی بزرگی بود که سرمایه آن توسط طاغوت یغما رفت و آنچه باقی مانده بود، عقب‌افتادگی بود. او رمز موفقیت کشور را خودباوری و اعتماد به جوانان دانست و گفت: خودباوری را امام راحل و امام شهید در جوانان القا کردند و اعتماد امام شهید به جوانان ایرانی موجب پیشرفت شد، پیشرفتی که ثمرات آن را در حوزه درمان، دارو، زیرساخت‌ها و به‌ویژه در بعد نظامی می‌بینیم.

قدرت بازدارندگی ایران

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین با‌اشاره به جنگ‌های تحمیلی ۱۲روزه و ۴۰روزه گفت: در این جنگ‌ها تمامی تکنولوژی و تجهیزات غرب در مقابل ایران قرار گرفت و ایران هم به تفنگ برنو لر بختیاری و هم به موشک دوربرد نقطه‌زن حاج مجید اتکا داشت و هر دو را به کار گرفت. وی به نقش قدرت دفاعی کشور در معادلات منطقه‌ای اشاره کرد و افزود: آنچه موجب شد ابرقدرت‌ها و ناتو با وجود برخورداری از هواپیما‌های پیشرفته و پایگاه‌های متعدد به استیصال بیفتند و از طریق واسطه‌هایی همچون قطر، پاکستان و کشور‌های اروپایی و عربی خواستار توقف درگیری شوند، همان توان بازدارنده ایران بود. قریشی با تأکید بر سه توصیه رهبر معظم انقلاب مبنی بر انسجام، وحدت و حضور در صحنه تصریح کرد: امروز جبهه نبرد تنها به تنگه هرمز یا مرز‌های غربی و شرقی محدود نیست، از لانچر‌های موشکی نیرو‌های ارتش و سپاه و فراجا تا میدان و خیابان، همه بخشی از این جبه‌هاند. وی افزود: حضور مردم در میادین و خیابان تنها ابراز احساسات و اعلام پشتیبانی نیست، تحلیل دشمنان ما این است که اگر میدان و خیابان خلوت شود، همچون خفاشان خون‌آشام در کمین نشسته و جنایت خواهند کرد. بنابراین حضور مردم با وحدت، انسجام و گوش‌به‌فرمانی به ولی فقیه، خود یک عامل بازدارنده راهبردی است.

قریشی در پایان گفت: در سه دوره رهبری، هیچ‌یک از رهبران انقلاب حتی یک آجر یا یک متر موکت برای خود تهیه نکردند و همواره از منافع ایران حمایت کردند. جنگ هشت‌ساله را امام راحل با پیروزی اداره کرد، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را امام شهید با پیروزی مدیریت کرد و امروز نیز رهبر رشیدمان، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، با پیروزی پیش می‌رود و شکست‌های متعددی بر دشمن وارد کرده است.