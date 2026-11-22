یک کارشناس هواشناسی، از ورود موج جدید بارشی به کشور از امشب خبر داد و گفت: این سامانه از شمال غرب وارد می‌شود و ۹ استان را با بارش برف و باران تحت تأثیر قرار می‌دهد.

جوان آنلاین:محمد اصغری، کارشناس هواشناسی، با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، از ورود سامانه بارشی جدید به مناطق شمالی و شمال غربی کشور از غروب امروز (یکشنبه، یکم آذر) خبر داد و گفت: افرادی که قصد سفر به مناطق شمال غربی و شمال کشور را دارند، باید پیش‌بینی‌های هواشناسی و شرایط جوی را مدنظر قرار دهند.

وی افزود: براساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، از غروب امروز سامانه بارشی جدیدی از شمال غرب کشور وارد می‌شود. این سامانه از رطوبت دریای مدیترانه تغذیه می‌کند و به‌تدریج مناطق مختلفی از کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

این کارشناس هواشناسی بیان کرد: نخستین بارش‌ها در مناطقی از استان آذربایجان غربی آغاز می‌شود و چند ساعت بعد، مناطق شمالی استان آذربایجان شرقی نیز تحت تأثیر ناپایداری‌های این سامانه قرار می‌گیرند.

هشدار به مسافران شمال؛ بارش برف و باران از امشب آغاز می‌شود

وی ادامه داد: روز دوشنبه (۲ آذر)، در بیشتر مناطق شمال غرب کشور آسمانی ابری همراه با بارش‌های پراکنده برف و باران پیش‌بینی می‌شود. همچنین بارندگی در استان اردبیل از ساعات بامداد و صبح دوشنبه آغاز خواهد شد.

اصغری تصریح کرد: دامنه فعالیت این سامانه بارشی به‌تدریج به سواحل استان‌های گیلان و مازندران گسترش می‌یابد. در استان گیلان، بیشترین شدت بارش‌ها در مناطقی از جمله آستارا، تالش، پره‌سر و ماسال پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت بارش‌ها در استان مازندران گفت: مناطقی از جمله رامسر، شیرود، تنکابن، سلمان‌شهر، چالوس، کلاردشت، رویان، ایزدشهر و محمودآباد از کانون‌های اصلی بارش در روز دوشنبه خواهند بود.

این کارشناس هواشناسی اظهار کرد: بارندگی در استان گلستان نیز از ظهر دوشنبه (۳ آذر) آغاز می‌شود و براساس الگوی فعلی نقشه‌های هواشناسی، به نظر می‌رسد بیشترین میزان بارش در مناطقی از جمله سیمین‌شهر، انبارالوم و گنبدکاووس به ثبت برسد.

وی با اشاره به گسترش فعالیت این سامانه به استان خراسان شمالی تصریح کرد: با چند ساعت تأخیر، موج بارشی به مناطق غربی و شمالی خراسان شمالی نیز می‌رسد و در این مناطق وقوع رگبار‌های برف و باران دور از انتظار نخواهد بود.

بارش برف در ارتفاعات تهران و البرز

اصغری یادآور شد: همچنین پیش از ظهر دوشنبه در ارتفاعات استان‌های تهران و البرز بارش پیش‌بینی می‌شود و مناطقی مانند فشم و طالقان از جمله نخستین نقاطی هستند که تحت تأثیر این شرایط جوی قرار خواهند گرفت.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط جوی در محور‌های کوهستانی گفت: افرادی که قصد تردد در مسیر‌های کوهستانی این مناطق را دارند، باید شرایط جوی را در برنامه‌ریزی سفر خود لحاظ کنند.

این کارشناس هواشناسی با اشاره به وضعیت آلودگی هوا در برخی مناطق کشور اظهار کرد: در کنار شرایط بارشی، وضعیت آلودگی هوا نیز باید مورد توجه قرار گیرد. امروز مناطق صنعتی استان‌های تهران، البرز و اصفهان همچنان با آلودگی هوا مواجه هستند.

اصغری در پایان خاطرنشان کرد: در استان خوزستان نیز شرایط نامطلوب آلودگی هوا دست‌کم تا پنجشنبه (۳ آذر) ادامه خواهد داشت.