جوان آنلاین: دبیر سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان با انتقاد از نبود زیرساخت‌های لازم برای فعالیت مستمر تئاتر کودک در کشور گفت: ما جشنواره تئاتر کودک داریم، اما تئاتر کودک نداریم. وقتی جشنواره تمام می‌شود، باید ببینیم این چند اجرا و اینکه سالی یک‌بار گروه‌های نمایشی به همدان می‌آیند، به این معناست که ما تئاتر کودک داریم؟

نشست خبری سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان روز گذشته در سالن مشاهیر تئاتر شهر برگزار شد. مرضیه برومند، دبیر این دوره از جشنواره، در ابتدای این نشست با اشاره به استقبال هنرمندان از این دوره جشنواره گفت: در ابتدا تصور نمی‌کردم در چنین شرایطی آثار زیادی با کیفیت و ارزش فنی بالا به جشنواره برسد. با این حال، به هر ترتیب باید جشنواره را برگزار می‌کردیم، اما با کمال حیرت شاهد ثبت‌نام ۴۵۰ اثر بودیم و رقابت بسیار فشرده‌ای میان آثار شکل گرفت.

وی افزود: این میزان استقبال ما را به وجد آورد و متوجه شدیم وقتی شرایط سخت می‌شود، هنرمند احساس وظیفه بیشتری می‌کند. امیدوارم دیگر چنین بحران‌هایی پیش نیاید، اما واقعیت این است که هنرمند در شرایط دشوار نیز نیروی تازه‌ای برای خلق اثر پیدا می‌کند. در نهایت ۳۳ اثر به بخش اصلی جشنواره راه پیدا کرده‌اند.

دبیر سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان با تأکید بر ضرورت گسترش اجرای آثار در سراسر کشور بیان کرد: امیدوارم این امکان فراهم شود که آثار جشنواره در همه شهر‌ها و استان‌ها به اجرا درآیند؛ چراکه جشنواره زمانی معنا پیدا می‌کند که آثارش به دست مخاطبان برسد و مردم بتوانند آنها را تماشا کنند.

برومند با اشاره به بخش مسابقه نمایشنامه‌نویسی با موضوع آب و محیط زیست اظهار کرد: یکی از بخش‌های مهم جشنواره، مسابقه نمایشنامه‌نویسی با موضوع آب است که ۱۴۶ اثر به دبیرخانه آن رسید. قرار است به سه اثر با محوریت آب و محیط زیست جایزه تعلق بگیرد و از دو اثر نیز قدردانی شود.

وی ادامه داد: ما در فراخوان جشنواره اشاره مستقیمی به جنگ و حادثه میناب نداشتیم، اما هنرمندان به‌صورت خودجوش دو اثر درخشان با محوریت میناب خلق کردند. در بخش فضای باز نیز دو اثر با این موضوع داریم که در مراسم اختتامیه اجرا خواهند شد.

حذف بخش بین‌الملل

دبیر جشنواره درباره وضعیت بخش بین‌الملل نیز توضیح داد: در ابتدا گفته بودم که تمایلی به برگزاری بخش بین‌الملل ندارم، زیرا با توجه به شرایط موجود، آمادگی لازم برای این بخش را نداشتم. معمولاً گروه‌هایی که در این بخش حضور پیدا می‌کنند، از نظر کیفی چندان قوی نیستند و هزینه‌های زیادی نیز دریافت می‌کنند. با این حال، نمی‌خواستم این بخش را به‌طور کامل حذف کنم و تلاش شد تا آخرین مراحل، امکان حضور گروه‌های خارجی فراهم شود. در نهایت هیچ‌یک از مسئولان کشور‌های گروه‌های دعوت‌شده، حضور آنها را تضمین نکردند و گروه‌ها نیز به ایران نیامدند؛ بنابراین بخش بین‌الملل در این دوره حذف شد.

برومند با اشاره به اهمیت تجربه تماشای تئاتر در دوران کودکی گفت: این موضوع برای من بسیار خاطره‌انگیز است. نخستین تجربه‌های تئاتری من نیز به همین شکل رقم خورد و هنوز فضای آن اجرا‌ها را به خاطر دارم. امیدوارم کودکان مناطق مختلف نیز چنین خاطراتی از تماشای تئاتر داشته باشند.

دبیر سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان درباره وضعیت بودجه این دوره از جشنواره اظهار کرد: ما مشکلاتی در زمینه بودجه داشتیم، اما به میزانی که کار جشنواره پیش برود، منابع مالی تأمین شد. با این حال، تلاش کردیم هزینه‌ها را مدیریت کنیم و جوایز را تا حدودی جمع‌وجورتر در نظر بگیریم.

برومند با اشاره به کیفیت آثار بخش نوجوان جشنواره بیان کرد: خوشبختانه در این دوره ۱۰ اثر در بخش نوجوان داریم که آثار بسیار خوبی هستند. به نظرم در حوزه تئاتر نوجوان شاهد یک رشد قابل توجه هستیم و این اتفاق بسیار ارزشمند است.

دبیر سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان در ادامه با انتقاد از نبود زیرساخت‌های لازم برای فعالیت مستمر تئاتر کودک در کشور گفت: ما جشنواره تئاتر کودک داریم، اما تئاتر کودک نداریم. وقتی جشنواره تمام می‌شود، باید ببینیم این چند اجرا و اینکه سالی یک‌بار گروه‌های نمایشی به همدان می‌آیند، به این معناست که ما تئاتر کودک داریم؟

وی در پایان خاطرنشان کرد: متأسفانه بسیاری از کودکان ما حتی نمی‌دانند تئاتر چیست و تجربه‌ای از تماشای اجرای زنده ندارند. بنابراین صرف برگزاری یک جشنواره در طول سال نمی‌تواند پاسخگوی نیاز‌های فرهنگی این گروه سنی باشد.