جوان آنلاین: میلاد فراهانی دروازه بان پیشین تیم‌های فوتبال صنعت نفت آبادان، هوادار، داماش، صبا و نفت تهران در مسیر بازگشت از شمال به کرج در جاده چالوس دچار سانحه رانندگی شد و درگذشت.

فراهانی متولد ۵ تیر ۱۳۶۷ در کرج بود و فوتبال حرفه‌ای خود را با پیکان آغاز کرد. او در ادامه با پیراهن تیم‌هایی، چون داماش گیلان، صبای قم، نفت تهران، نفت مسجدسلیمان، شهر خودرو، گل‌گهر سیرجان، هوادار و خوشه طلایی به میدان رفت و سال‌های زیادی در فوتبال ایران فعالیت داشت تا به عنوان کارشناس فوتبال شناخته شود.

خبرگزاری مهر، ضایعه درگذشت این دروازه بان را به خانواده آن مرحوم تسلیت عرض می‌کند.