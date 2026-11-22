جوان آنلاین:‌مرد خلافکاری که به سلطان دزدان معروف است و مدعی است به ۷۶ کشور جهان سفر کرده و در بسیاری از آنها مرتکب جرائم مختلف شده‌است، پس از بازگشت از ترکیه با تشکیل باندی، در پوشش مأمور پلیس از اتباع خارجی در تهران اخاذی و سرقت می‌کرد تا اینکه به دام پلیس افتاد.

چندی قبل، شکایت‌های متعددی به پلیس تهران رسید که نشان می‌داد چند مرد با جعل عنوان مأمور پلیس، اتباع خارجی را در خیابان‌های پایتخت متوقف کرده و از آنها اخاذی می‌کنند. یکی از شاکیان در توضیح ماجرا گفت: «من از اتباع خارجی هستم و چند سالی است در ایران کار می‌کنم. ساعتی قبل، چند مرد که تجهیزات پلیسی همراه داشتند، راه من و دوستم را سد کردند. آنها مدعی شدند ما به‌صورت غیرقانونی وارد ایران شده‌ایم و مشغول کار خلاف هستیم. هر چه توضیح دادیم و حتی کارت اقامت‌مان را نشان دادیم، قبول نکردند. من مقدار زیادی دلار همراهم داشتم که آنها هنگام بازرسی بدنی سرقت کردند و از محل گریختند.» با افزایش تعداد شکایت‌ها، بررسی‌های پلیسی نشان داد اعضای یک باند دو یا سه‌نفره با معرفی خود به عنوان مأمور، اتباع خارجی را متوقف و با تهدید اسلحه، پول و اموالشان را سرقت می‌کنند.

ردپای سلطان دزدان

کارآگاهان در جریان تحقیقات فنی به ردپای سارقی حرفه‌ای به نام کیوان رسیدند و او را بازداشت کردند. متهم در بازجویی‌ها، پسرخاله‌اش به نام مازیار را به‌عنوان همدست خود معرفی کرد. بررسی سوابق مازیار نشان داد او از مجرمان سابقه‌داری است که چندین بار در کشور‌های مختلف دستگیر و زندانی شده‌است.

این متهم که به سلطان دزدان شهرت دارد، مدتی قبل از ترکیه به ایران بازگشته و با تشکیل باندی، سرقت از اتباع خارجی را در پوشش مأمور پلیس آغاز کرده‌بود. به این ترتیب، مأموران در عملیاتی ویژه او را نیز دستگیر کردند.

اعترافات مرد ۷۶ کشور

مازیار پس از دستگیری در بازجویی‌ها مدعی شد مردی ثروتمند است و تمام دارایی‌اش را از خلافکاری در کشور‌های مختلف به دست آورده است. او درباره سوابقش گفت: «من خلافکارم و از ۱۴ سالگی خلاف را شروع کردم، اما تمام جرائمم را خارج از کشور مرتکب شده‌ام. آن زمان به دلیل شرایط نامناسب خانوادگی، قاچاقی برای کار به یکی از کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس رفتم و در آنجا سرقت می‌کردم. معمولاً به بانک می‌رفتم و وقتی مشتریان حواسشان نبود، کیفشان را برمی‌داشتم و فرار می‌کردم. بعد از آن به ترکیه رفتم و همان کار را ادامه دادم. در مجموع به ۷۶ کشور دنیا سفر کرده‌ام و به چند زبان هم مسلط هستم.»

متهم در ادامه از کلاهبرداری‌هایش در ژاپن و فعالیت‌هایش در ترکیه پرده برداشت و گفت: «در ژاپن کارت تلفن‌های ۱۰۰ دلاری را در خانه‌ام جعل می‌کردم و به قیمت ۵۰ دلار می‌فروختم. در ترکیه هم پولشویی می‌کردم. افراد ثروتمند پول‌هایشان را برای من می‌فرستادند تا برایشان خانه و ملک بخرم و در ازای آن ۲۰‌درصد کمیسیون می‌گرفتم.»

او همچنین به سرقت مسلحانه از خودروی حمل پول بانک با همدستی چند نفر اشاره کرد و مدعی شد: «در یکی از سرقت‌های مسلحانه‌ای که در یکی از کشور‌های اروپایی داشتیم، از خودروی حمل پول با تهدید اسلحه پلاستیکی چند کیسه پول سرقت کردیم و همه را به ترکیه فرستادیم و سرمایه‌گذاری کردیم. من در خارج از کشور دو هتل دارم که با پول خلاف خریده‌ام و خودرو‌های لوکس زیادی هم در اختیار دارم. با این حال، در ایران سرقت نکرده‌بودم تا اینکه با بازگشت به کشور اشتباه کردم و به دام افتادم.»

این متهم در پایان اعترافاتش گفت: «به خاطر جرائمی که مرتکب شده‌بودم، ۱۲ سال در ترکیه و سه سال در ژاپن زندانی بودم و مدتی قبل هم برای دیدن مادرم به ایران آمدم که گرفتار شدم.» تحقیقات از متهمان و شناسایی سایر جرائم احتمالی اعضای این باند همچنان ادامه دارد.