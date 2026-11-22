معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: برآورد هزینه‌های تمام شده تولید هر کیلوگرم گندم ۸۵ هزارتومان است که مورد اجماع تشکل‌های بخش کشاورزی و نمایندگان آنها قرار دارد.

جوان آنلاین: مجید آنجفی امروز یکشنبه در حاشیه نشست مشترک بررسی فرصت‌ها و چالش‌های تامین نهاده‌های کشاورزی درباره تعیین نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید و گمانه زنی قیمت‌ها افزود: وزارت جهاد کشاورزی دفاع از حقوق کشاورزان را وظیفه ذاتی خود می‌داند و به دنبال تعیین قیمتی است که هزینه‌های واقعی تولید را پوشش دهد.

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به مذاکرات انجام شده در شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی اظهارداشت: تمامی اعضای شورا به جز یک یا دو نفر بر ضرورت تعیین نرخی که منافع کشاورزان را تامین کند، اتفاق نظر دارند.

وی اضافه کرد: تلاش وزارت جهاد کشاورزی بر ایجاد اجماع و اقناع اعضای شورای قیمت‌گذاری متمرکز است تا با حمایت از تولید داخلی کشور ناگزیر به واردات گندم با قیمت‌های بالا نشود.

محقق نشدن اهداف خرید تضمینی به دلیل تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران

آنجفی با اشاره به تولید بیش از ۱۴ میلیون تن گندم در کشور تاخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران را از عوامل اصلی عدم تحقق اهداف خرید تضمینی دانست و گفت: در صورت پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران حداقل ۱۱ میلیون تن گندم به دولت تحویل داده می‌شد و نیازی به واردات این محصول نبود.

وی با بیان اینکه امسال بیش از ۱۴ میلیون تن گندم در کشور تولید شد افزود: اگر پرداخت مطالبات گندمکاران به موقع صورت می‌گرفت حداقل ۱۱ میلیون تن گندم به دولت تحویل داده می‌شد بنابراین دیگر کشور نیازی به واردات گندم نداشت.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با انتقاد از عملکرد سازمان برنامه و بودجه در تامین منابع مالی مورد نیاز خرید تضمینی گندم اظهارداشت: با وجود محدودیت‌های کشور در شرایط فعلی انتظار می‌رود سازمان برنامه و بودجه تکالیف قانونی خود را به نحو مطلوب انجام دهد، زیرا امسال حدود ۱.۵ میلیون تن از گندم پیش بینی شده برای خرید تضمینی به دلیل پرداخت نشدن به موقع مطالبات کشاورزان به دولت تحویل داده نشد.

وی با اشاره به اینکه انجام نخستین پرداخت به گندم‌کاران حدود ۷۵ روز زمان برد خاطرنشان کرد: این تاخیر‌ها موجب شد بخشی از محصول تولیدی کشاورزان به جای تحویل به سیلو‌های دولتی به سایر بازار‌ها عرضه شود.

وی درباره برخی ادعا‌ها مبنی بر احتمال خروج حدود ۶ میلیون تن گندم تولیدی اظهارداشت: بررسی آمار تولید گندم در ۲۰ سال گذشته نشان می‌دهد که همواره میان میزان تولید و حجم خرید تضمینی دولت فاصله‌ای منطقی وجود داشته، زیرا بخشی از گندم تولیدی کشور در سایر زنجیره‌های مصرف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: طبق آمار‌ها با توجه به سطح زیر کشت حدود ۶.۵ میلیون هکتاری گندم، حدود دو میلیون تن از محصول تولیدی برای تامین بذر، ۱.۴ میلیون تن (حدود ۱۰ درصد از کل تولید) در بخش دامداری و سایر مصارف، بخش دیگری به مصرف صنف و صنعت همچون صنایع آرد و نان صنعتی، شیرینی پزی، بیسکویت سازی، ماکارونی و سایر صنایع رسیده است.

وی به نگهداری حدود ۱.۵ میلیون تن گندم نزد کشاورزان اشاره کرد و افزود: بخشی از کشاورزان که از توان مالی بیشتری برخوردار هستند همچنان محصول خود را نگهداری می‌کنند، زیرا ارزش این کالا به مرور زمان افزایش می‌یابد.

به گفته وی، آمار‌ها نشان می‌دهد که برخی سیلو‌ها و فعالان بخش خصوصی هر کیلوگرم گندم را تا ۷۰ هزار تومان از کشاورزان خریداری می‌کنند.