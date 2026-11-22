بارسلونا در دیداری که تنها پس از هفت دقیقه با دو گل عقب افتاده بود، مقابل ویارئال به پیروزی ۳ بر ۲ رسید و صدرنشینی‌اش در لالیگا را تثبیت کرد.

جوان آنلاین: بارسلونا در یکی از جذاب‌ترین مسابقات هفته سیزدهم لالیگا، در ورزشگاه نوکمپ میزبان ویارئال بود و در حالی که شروعی کابوس‌وار داشت، در نهایت با یک بازگشت تماشایی موفق شد حریف خود را با نتیجه ۳ بر ۲ شکست دهد و سه امتیاز ارزشمند دیگر به دست بیاورد.

مسابقه برای شاگردان هانسی فلیک به بدترین شکل ممکن آغاز شد. ویارئال تنها پنج دقیقه پس از شروع بازی با گل تایون بوکانان پیش افتاد و دو دقیقه بعد، تانی اولوواسی گل دوم تیم میهمان را به ثمر رساند تا بارسلونا در همان ۷ دقیقه ابتدایی با نتیجه دو بر صفر عقب بیفتد.

بارسلونا پس از دریافت این دو گل تلاش کرد جریان مسابقه را تغییر دهد و خیلی زود فرصتی طلایی برای کاهش اختلاف به دست آورد. داور در دقیقه ۲۳ یک ضربه پنالتی به سود میزبان اعلام کرد و لامین یامال پشت توپ قرار گرفت، اما ضربه ستاره جوان بارسلونا به تیر دروازه برخورد کرد و به گل تبدیل نشد.

با از دست رفتن این فرصت، بارسلونا نتوانست در نیمه نخست اختلاف را کاهش دهد و دو تیم با برتری دو بر صفر ویارئال راهی رختکن شدند.

با آغاز نیمه دوم، شرایط مسابقه کاملاً تغییر کرد. بارسلونا که برای فرار از شکست به میدان برگشته بود، فشار حملات خود را افزایش داد و سرانجام در دقیقه ۵۷ به گل نخست رسید. جرارد مارتین روی ارسال پدری موفق شد دروازه ویارئال را باز کند و امید را به سکو‌های نیوکمپ برگرداند.

تنها چهار دقیقه بعد، فرمین لوپز گل دوم بارسلونا را به ثمر رساند تا نتیجه در دقیقه ۶۱ به تساوی ۲ بر ۲ برسد. بازگشت سریع میزبان باعث شد جریان بازی کاملاً به سود بارسلونا تغییر کند و این تیم با انگیزه بیشتری برای رسیدن به گل برتری حمله کند.

فشار بارسلونا سرانجام در دقیقه ۶۷ نتیجه داد. پائو ناوارو، بازیکن ویارئال، به اشتباه دروازه تیم خود را باز کرد تا بارسلونا در فاصله تنها ۱۰ دقیقه سه گل به ثمر برساند و شکست دو بر صفر را به پیروزی ۳ بر ۲ تبدیل کند.

ویارئال که برتری دوگله خود را از دست داده بود، در دقایق پایانی برای جبران نتیجه تلاش کرد، اما نتوانست دروازه بارسلونا را دوباره باز کند. در دقیقه ۴+۹۰ نیز پائو ناوارو با دریافت دومین کارت زرد از زمین اخراج شد تا تیم میهمان لحظات پایانی مسابقه را با ۱۰ بازیکن سپری کند.

شاگردان فلیک با این پیروزی ۳۶ امتیازی شدند و جایگاه خود را در صدر جدول لالیگا مستحکم‌تر کردند. در سوی مقابل، ویارئال با ۱۵ امتیاز در رتبه نهم جدول باقی ماند.