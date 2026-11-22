منبعی در وزارت دفاع یمن اعلام کرد تسلیحات به غنیمت‌گرفته شده از اردوگاه‌های مزدوران مورد حمایت عربستان، بی‌سابقه بوده است.

جوان آنلاین: یک منبع در وزارت دفاع یمن امروز یکشنبه اعلام کرد که تسلیحات به‌دست‌آمده از اردوگاه‌های محل تجمع نیرو‌های مورد حمایت عربستان، بزرگ‌ترین محموله غنیمتی در مقایسه با موارد پیشین است.

شبکه المسیره به نقل از یک منبع در وزارت دفاع یمن اعلام کرد: آنچه رسانه جنگی این کشور درباره تسلیحات و تجهیزات به‌دست‌آمده منتشر کرده، تنها بخشی از اطلاعاتی است که اجازه انتشار آن داده شده و به برخی اردوگاه‌های محل تجمع مزدوران مورد حمایت عربستان مربوط می‌شود.

این منبع افزود تسلیحات و تجهیزات به‌غنیمت‌گرفته‌شده، بخشی از یک زنجیره انباشت و تأمین مستمر تجهیزات نظامی است که عربستان سعودی طی سال‌های گذشته برای تقویت مزدوران خود در این اردوگاه‌ها فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه این تسلیحات طی چندین سال در اردوگاه‌های مذکور انباشته شده‌اند، تأکید کرد حجم تجهیزات به‌دست‌آمده، در مقایسه با موارد پیشین، بیشترین میزان تاکنون بوده است.

حمله هوایی عربستان به منطقه‌ای در تعز؛ یک شهید و سه زخمی



خبرنگار شبکه المسیره در تعز گزارش داد که جنگنده‌های عربستان سعودی منطقه «المعینه» در شهرستان «صبر الموادم» را هدف حمله هوایی قرار دادند که بر اثر آن یک شهروند به شهادت رسید و سه نفر دیگر زخمی شدند.

تحولات نظامی یمن در هفته‌های اخیر وارد مرحله تازه‌ای شده و درگیری‌ها در چندین جبهه، به‌ویژه استان‌های تعز و لحج و مناطق ساحلی دریای سرخ، شدت گرفته است. پیشروی نیرو‌های مسلح یمن در بخش‌هایی از غرب و جنوب یمن، مزدوران مورد حمایت عربستان را مجبور به عقب‌نشینی از برخی مواضع کرده است.