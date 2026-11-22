مدیر اطلاعات ملی آمریکا اعلام کرد: اف بی آی در حال بررسی نفوذ سایبری به مرکز اطلاعات جرایم ملی خود است.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری الجزیره، جی کلیتون مدیر اطلاعات ملی آمریکا امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد: اف بی آی در حال بررسی نفوذ سایبری به مرکز اطلاعات جرایم ملی خود است.

به گزارش مهر، مدیر اطلاعات ملی آمریکا به فاکس نیوز گفت: حملات سایبری چالشی مداوم است که ما روزانه با آن سر و کار داریم.

هم‌زمانی اختلال در خدمات مایکروسافت، سامانه‌های هوانوردی، بانک‌ها و شبکه‌های ارتباطی آمریکا، از خدمات شرکت مایکروسافت و سامانه‌های هوانوردی گرفته تا خدمات بانکی، شرکت‌های هواپیمایی و شبکه ارتباطی داخلی آژانس امنیت ملی این کشور، بار دیگر موضوع آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی در برابر اختلالات فنی را مطرح کرده است.

در حالی که کاخ سفید اعلام کرده شواهدی از حمله سایبری هماهنگ یا فعالیت یک دولت خارجی در این حوادث مشاهده نشده است، تحلیلگران معتقدند توضیح جداگانه هر اختلال لزوماً به معنای نبود یک مشکل ساختاری مشترک نیست.