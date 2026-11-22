مشاور رئیس امارات هشدار داد که همزمان با جنگ علیه ایران، رقابت ژئوپلیتیکی دیگری با خطراتی مشابه، در منطقه در حال شکل‌گیری است.

جوان آنلاین: به نقل از اسکای نیوز، انور قرقاش، مشاور رئیس امارات در امور دیپلماتیک امروز یکشنبه اعلام کرد: همزمان با جنگ علیه ایران و درگیری‌های جاری در جبهه‌های مختلف که توجهات را به خود جلب کرده‌اند، نشانه‌های شکل‌گیری یک رقابت ژئوپلیتیکی موازی نیز آشکار شده است که به همان اندازه جنگ خطرناک است.

به گزارش مهر، قرقاش افزود: پیامد‌های این رقابت، کشور‌های حوزه خلیج فارس و جهان عرب را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی در ادامه گفت: آنچه امروز در زمینه به‌کارگیری ابزار‌های رسانه‌ای و مالی شاهد آن هستیم، تنها بخش کوچکی از یک مناقشه گسترده‌تر بر سر نفوذ و بازتعریف موازنه‌های منطقه‌ای است.

به گفته قرقاش، آنچه این شرایط را پیچیده‌تر می‌کند، تفاوت دیدگاه‌های کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس و نبود موضع و رویکردی واحد در میان کشور‌های منطقه در قبال این تحولات است.

قرقاش در پایان تاکید کرد که شرایط کنونی نیازمند برخورداری از آگاهی راهبردی و درک عمیق‌تر از منافع و خطرات مشترک است.