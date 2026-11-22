جوان آنلاین: عملیات دستگیری «فاستو ایسیدرو مزا فلورز» یکی از بزرگترین سرکردگان تحت تعقیب کارتل‌های مواد مخدر مکزیک در این کشور ۱۱ کشته برجای گذاشت.

به گزارش تسنیم، براین اساس، وزارت دفاع مکزیک در بیانیه‌ای اعلام کرد در جریان این عملیات ۷ تن از اعضای این کارتل مواد مخدر و چهار سرباز مکزیکی کشته شدند.

فلورز معروف به «ال چاپو ایسیدرو» پس از چند ساعت درگیری طولانی بین نیرو‌های نظامی مکزیک و اعضای یک کارتل مواد مخدر، در ایالت سینالوآ دستگیر شد.

عملیات دستگیری این سرکرده شبکه قاچاق مواد مخدر در شمال مکزیک، با واکنش خشونت آمیز اعضای این گروه رو‌به‌رو شد و به آتش زدن خودروها، مسدود شدن جاده‌ها، درگیری شدید با نیرو‌های نظامی و ایجاد موجی از ترس و وحشت در شهر گوآساو منجر شد.

وزارت دفاع تصریح کرد که این عملیات با همکاری اطلاعاتی نهاد‌های آمریکا انجام شد و دو مقام ارشد دیگر این گروه شامل معاون ایسیدرو و مسئول امور مالی این گروه دستگیر شدند.

دستگیری این افراد در ادامه موج بازداشت چهره‌های سرشناس قاچاق مواد مخدر در مکزیک انجام شده است.

ایسیدرو یکی از ۱۰ چهره تحت تعقیب پلیس فدرال آمریکا بود که بیش از دو دهه در تجارت انواع مواد مخدر شامل هروئین، متامفتامین، کوکائین، ماری‌جوانا و فنتانیل به آمریکا فعالیت داشت.

آمریکا برای هر گونه اطلاعات منجر به دستگیری وی، ۵ میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. آمریکا او را به قاچاق گسترده مواد مخدر از جمله قاچاق حدود ۶ تن متامفتامین از طریق مرز مکزیک با تگزاس، آدم ربایی و قتل متهم کرده است.