جوان آنلاین: سردار قاسم رضایی عصر یکشنبه در دیدار با آیت‌الله رسول فلاحتی، نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان، با اشاره به آمادگی نیرو‌های انتظامی برای مقابله با تهدیدات داخلی و مرزی، اظهار کرد: نیرو‌های انتظامی در استان گیلان از آمادگی بالایی برای تأمین امنیت و مقابله با هرگونه تهدید برخوردار هستند.

جانشین فرمانده انتظامی کشور با اشاره به مأموریت‌های گسترده پلیس در حوزه امنیت و خدمات عمومی افزود: وظیفه انتظامی تنها ارائه خدمات عمومی نیست، بلکه دفاع از ارزش‌ها و صیانت از امنیت جامعه نیز از مسئولیت‌های مهم این مجموعه به شمار می‌رود.

وی تلاش و مجاهدت نیرو‌های انتظامی در مسیر برقراری امنیت را جلوه‌ای از تکلیف‌مداری و مسئولیت‌پذیری آنان دانست.

برخورد قانونی با جرایم سازمان‌یافته و ناهنجاری‌های اجتماعی

رضایی در ادامه با اشاره به برخی چالش‌های اجتماعی، مقابله با جرایم سازمان‌یافته و رفتار‌های هنجارشکنانه از جمله ولگردی را از اولویت‌های پلیس عنوان کرد و گفت: برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و جرایم مشهود بر اساس قانون انجام می‌شود.

جانشین فرمانده انتظامی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از حمایت و همراهی مردم با نظام و انقلاب اسلامی، بر ضرورت پاسداری از فرهنگ اصیل ایرانی ـ اسلامی در برابر تهاجمات فرهنگی تأکید کرد.

وی همچنین با ابراز امیدواری نسبت به تداوم آرامش و امنیت در کشور، از تلاش‌های دست‌اندرکاران حوزه امنیت و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران قدردانی کرد.