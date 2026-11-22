تیم مس رفسنجان در دیدار معوقه هفته دوم لیگ برتر مردان در حالی که در ست‌های اول و سوم نتیجه را واگذار کرده بود، به بازی برگشت و با شکست شهروند قزوین به نخستین برد خود در این فصل از رقابت‌ها دست یابد.

جوان آنلاین: دیدار معوقه هفته دوم لیگ برتر والیبال بین دو تیم شهروند قزوین و مس رفسنجان امروز (یکشنبه یکم آذرماه) در سالن شهید بابایی شهر قزوین برگزار شد.

تیم مس رفسنجان در این دیدار موفق به شکست سه بر دو شهروند قزوین شد تا به نخستین برد خود دست یابد و چهار امتیازی شود و در رتبه پنجم جدول جای نماینده مس قرار گیرد.

شاگردان کامبیز یعقوبی سرمربی مس در ست‌های اول و سوم ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۲۰ مغلوب میزبان خود شدند، اما در سه ست دوم، چهارم و پنجم به ترتیب با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۹ و ۱۵ بر ۱۱ فاتح میدان شدند تا دو امتیاز از این برد به دست آورند.