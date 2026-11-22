وزارت امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین، حمله گروه‌های شبه‌نظامی شهرک‌نشین به روستا‌های کفر مالک، دیر ابومشعل و دیر السودان در استان‌های رام‌الله و البیره در کرانه باختری و به آتش گرفتن ۱۲ خودرو و نوشتن شعار‌های نژادپرستانه و تحریک‌آمیز بر دیوار منازل شهروندان فلسطینی را محکوم کرد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری فلسطینی «وفا»، وزارت امور خارجه فلسطین در بیانیه‌ای، بر ضرورت تغییر مسیر سیاست‌های اسرائیل تأکید کرد.

این بیانیه تصریح کرد که باید به رویکرد کابینه رژیم اشغالگر مبنی بر حمایت از افراط‌گرایی، فراهم کردن پوشش سیاسی و امنیتی برای تروریسم شهرک‌نشینان و تشویق آنان به ادامه تجاوزات، و همچنین محافظت از آنها در برابر پاسخگویی و محاکمه، پایان داد.

وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین، کابینه اشغالگر را مسئول کامل و مستقیم این جنایات و پیامد‌های آن دانست و از جامعه جهانی و شورای امنیت خواست تا مسئولیت‌های حقوقی و اخلاقی خود را ایفا کرده و اقدامات بین‌المللی بازدارنده و ملموسی را برای توقف تروریسم شهرک‌نشینان، تأمین حفاظت بین‌المللی از ملت فلسطین و محاکمه عاملان این جنایات و تمامی کسانی که بر آنها تحریک کرده یا پوشش لازم را فراهم می‌کنند، اتخاذ کنند تا به روند گریز از مجازات پایان داده شود.

این وزارتخانه همچنین خواستار اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ساختار شهرک‌نشینی، از جمله شهرک‌نشینان، سازمان‌ها و نهاد‌هایی که حمایت، تأمین مالی و تشویق به جنایات را بر عهده دارند و نیز شرکت‌های درگیر در فعالیت‌های شهرک‌سازی شد.

وزارت امور خارجه تشکیلات خودگردان در پایان، خواستار اقدامات عملی برای جلوگیری از ورود محصولات شهرک‌ها به بازار‌های جهانی شد و تأکید کرد که با شهرک‌سازی، که مانعی بزرگ در برابر تحقق حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین است، باید مقابله کرد تا از طریق پایان دادن به اشغالگری، استقلال و برپایی کشور مستقل فلسطین با پایتختی قدس محقق شود.