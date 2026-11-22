رییس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با بیان اینکه چاقی سبب افزایش بیماری‌های غیرواگیر می‌شود، اظهار کرد: بر اساس نتایج مطالعه ملی پایش عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر، شیوع اضافه‌وزن و چاقی در جمعیت بزرگسال بالای ۱۸ سال حدود ۶۳ درصد گزارش شده است.

جوان آنلاین: دکتر حسن امامی‌رضوی در آیین افتتاحیه اولین همایش «چاقی بالینی» که امروز (اول آذر) برگزار شد، اظهار کرد: چاقی از چالش‌های مهم سلامت عمومی است و پیامد‌های این پدیده می‌تواند نظام سلامت، اقتصاد، بهره‌وری، کیفیت زندگی افراد و جوامع را تحت تاثیر قرار دهد.

به گزارش ایسنا، او با بیان اینکه چاقی سبب افزایش بیماری‌های غیرواگیر می‌شود، توضیح داد: چاقی می‌تواند خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی، دیابت نوع ۲، برخی سرطان‌ها و سایر بیماری‌های مزمن را افزایش دهد. بنابراین، پیشگیری و کنترل چاقی جایگاه مهمی در سیاست‌های ملی پیشگیری از بیماری‌ها پیدا کرده است.

امامی رضوی با بیان اینکه چاقی یک بیماری مزمن، پیچیده و چندعاملی است، توضیح داد: عوامل زیستی، ژنتیکی، رفتاری، اجتماعی، اقتصادی و محیطی در شکل‌گیری و تداوم این پدیده نقش دارند. بنابراین، مسئولیت پیشگیری و کنترل چاقی را نمی‌توان صرفاً بر عهده افراد یا نظام ارائه خدمات درمانی قرار داد، بلکه لازم است عوامل مؤثر بر انتخاب‌های غذایی، فعالیت بدنی و محیط زندگی مردم نیز مورد توجه قرار گیرد.

او درباره اقدامات سازمان جهانی بهداشت در زمینه پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر گفت: سازمان جهانی بهداشت، چارچوب‌های جامعی برای پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر با توجه به روند رو به افزایش بیماری‌های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آن در کشور‌های عضو تدوین کرده است.

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ادامه داد: شصت‌وششمین مجمع جهانی بهداشت، چارچوب جهانی پایش بیماری‌های غیرواگیر را در سال ۲۰۱۳ تصویب کرد. این چارچوب شامل ۲۵ شاخص است که در سه حوزه اصلی طبقه‌بندی شده‌اند؛ نخست، پیامد‌های سلامت و میزان مرگ‌ومیر و ابتلا به بیماری‌های غیرواگیر است. دوم، میزان مواجهه جمعیت با عوامل خطر اصلی حوزه و سوم نیز پاسخ و ظرفیت نظام‌های سلامت ملی برای پیشگیری و کنترل بیماری‌ها است.

امامی رضوی با بیان اینکه پیشرفت کشور‌ها در دستیابی به اهداف تعیین‌شده کمتر از میزان انتظار بوده، اظهار کرد: در ارزیابی ۱۰ ساله سند بیماری‌های غیرواگیر مصوب شورای عالی سلامت نیز تقریباً به همین شواهد دست پیدا کردیم. از این رو، سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۱۹، دوره اجرای برنامه اقدام جهانی پیشگیری و کنترل بیماری‌ها را تا سال ۲۰۳۰ تمدید کرد تا فرصت بیشتری برای تقویت اقدامات ملی و دستیابی به اهداف مرتبط با توسعه پایدار فراهم شود.

او درباره میزان ابتلا به چاقی توضیح داد: براساس امار و ارقام، بیش از یک میلیارد نفر در سطح جهان طی سال ۲۰۲۳ با چاقی زندگی می‌کردند. این روند نشان می‌دهد که دستیابی به اهداف جهانی بدون تغییر در محیط‌های غذایی، سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی و تقویت اقدامات جمعیت‌محور امکان‌پذیر نخواهد بود.

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی درباره وضعیت اضافه‌وزن و چاقی در ایران اظهار کرد: اضافه‌وزن و چاقی به یکی از چالش‌های مهم سلامت عمومی کشور ما تبدیل شده است. بر اساس نتایج مطالعه ملی پایش عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر، شیوع اضافه‌وزن و چاقی در جمعیت بزرگسال بالای ۱۸ سال حدود ۶۳ درصد گزارش شده است.

او با بیان اینکه بروز اضافه‌وزن و چاقی در دوران کودکی و نوجوانی مساله‌ای نگران‌کننده است، ادامه داد: بر اساس گزارش‌ها، بیش از ۳۹۰ میلیون کودک و نوجوان پنج تا ۱۹ سال در جهان طی سال ۲۰۲۳ دارای اضافه‌وزن بودند که بیش از ۱۶۰ میلیون نفر از این تعداد با چاقی زندگی می‌کردند.

امامی‌رضوی ادامه داد: چاقی در دوران کودکی و نوجوانی، علاوه بر پیامد‌های جسمی و روانی با افزایش احتمال ابتلا به بیماری‌های غیرواگیر در بزرگسالی همراه است. بنابراین، پیشگیری از چاقی باید پیش از بروز بیماری و از سال‌های نخست زندگی آغاز شود و به‌عنوان یکی از اولویت‌های مهم سیاست‌گذاری مورد توجه قرار گیرد.