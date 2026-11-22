تیم والیبال فولاد سیرجان ایرانیان با پیروزی مقابل بنگلور تورپیدوز قهرمان لیگ آسیای مرکزی شد و سهمیه لیگ قهرمانان آسیا را کسب کرد.

جوان آنلاین: تیم والیبال فولاد سیرجان ایرانیان در فینال لیگ آسیای مرکزی امروز (یکشنبه، اول آذر) مقابل بنگلور تورپیدوز به میدان رفت و پیروز شد.

نماینده والیبال ایران حریف خود را سه بر یک شکست داد تا با کسب قهرمانی این رقابت‌ها، سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا را کسب کند.

ست اول: ۲۵ بر ۱۶

ست دوم: ۲۵ بر ۲۱

ست سوم: ۲۵ بر ۲۲ بنگلور

ست چهارم: ۲۵ بر ۱۵

نماینده والیبال ایران در دور مقدماتی مقابل این تیم شکست خورد، اما در فینال جبران کرد و با غلیه بر حریف خود به لیگ قهرمانان آسیا رسید.

شاگردان بهروز عطایی در فولاد، دور مقدماتی را با پیروزی مقابل تلوگو بلک هاوکس از هند، ژتیسو قزاقستان و بمبئی متئورز از هند و شکست برابر تورپیدوز بنگلور از هند به پایان رساندند. در ادامه بمبئی متئورز از هند را بردند و در نیمه‌نهایی هم با پیروزی برابر تلوگوبلک هاوکس هند راهی فینال شدند.