وزارت خارجه یمن مهار تنش در جرف‌النصر را ستود و اعلام کرد که نقشه‌های عربستان سعودی و آمریکا ناکام ماند.

جوان آنلاین: وزارت خارجه یمن امروز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای از مهار تنش‌ها در منطقه «جرف‌النصر» عراق و جلوگیری از خون‌ریزی میان مردم این کشور استقبال کرد و اعلام کرد که تلاش‌های عربستان، آمریکا و رژیم صهیونیستی برای شعله‌ور کردن اختلافات داخلی عراق ناکام ماند.

این وزارتخانه با اشاره به نقش منفی رسانه‌های سعودی در پرداختن به مسائل داخلی عراق تأکید کرد که این رسانه‌ها برای برانگیختن فتنه و متشنج کردن اوضاع داخلی عراق تلاش کرده‌اند.

وزارت خارجه یمن همچنین از نقش جمهوری اسلامی ایران در نزدیک کردن دیدگاه‌ها و تلاش برای حفظ وحدت مردم عراق قدردانی کرد.

این وزارتخانه از ملت عراق خواست در برابر توطئه‌های آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی برای هدف قرار دادن وحدت، انسجام اجتماعی و ثبات این کشور هوشیار باشند.

تنش‌ها در منطقه جرف‌النصر، واقع در شمال استان بابل عراق، پس از تصمیم دولت این کشور برای ورود نیرو‌های امنیتی رسمی و بازآرایی استقرار نیرو‌ها در این منطقه افزایش یافت.

اختلاف میان دولت عراق و کتائب حزب‌الله درباره نحوه واگذاری مسئولیت امنیتی منطقه، نگرانی‌هایی درباره احتمال درگیری در این منطقه ایجاد کرد.