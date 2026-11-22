دولت مستقر در شرق لیبی از وقوع انفجار در یک کشتی روسی در بندر بنغازی خبر داد و علت احتمالی آن را ناشی از یک حمله پهپادی به این شناور دانست.

جوان آنلاین: به نقل از العربیه، دولت مستقر در شرق لیبی امروز (یکشنبه) اعلام کرد که بررسی‌های اولیه نشان‌دهنده وقوع انفجار در یک کشتی روسی در بندر بنغازی است و احتمالا این حادثه ناشی از حمله پهپادی بوده است.

دولت شرق لیبی همچنین تاکید کرد: ما به مقامات امنیتی و نظامی دستور داده‌ایم تا با هماهنگی روسیه تحقیقات جامعی را آغاز کنند.

پیشتر گزارش‌ها حاکی از وقوع انفجاری بزرگ در بندر بنغازی لیبی بود که نشان می‌داد یک ناوچه موشک‌انداز روسی منهدم شده است. شعله‌های آتش این شناور را فرا گرفته هرچند در حال حاضر مشخص نیست که آیا کشتی در محل پهلوگیری‌اش غرق شده یا تنها در آتش سوخته است.

تارنمای نیوال نیوز (navalnews) مدعی شد که کشتی جنگی روسیه چند روزی در این بندر حضور داشته است و کاروانی از کشتی‌ها را اسکورت می‌کرد. نیوال نیوز این شناور را بخشی از ناوگان دریای سیاه مسکو دانست که در حال حاضر به دلیل جنگ در دریای سیاه خارج از پایگاه‌های ناوگان شمالی در قطب شمال فعالیت می‌کند.