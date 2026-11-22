جوان آنلاین: ابوالفضل کوده‌ئی، معاون روابط بین‌الملل بانک مرکزی، در نشست تخصصی «توسعه روابط اقتصادی خارجی با تمرکز بر کشور‌های همسایه» به میزبانی اتاق بازرگانی تهران در تشریح اقدامات و برنامه‌های این بانک برای ارتقای روابط بانکی بین‌المللی، گفت: در روابط دوجانبه و چندجانبه نباید کشور‌ها را صرفاً یک بازار صادراتی تلقی کنیم؛ بلکه باید دنبال ایجاد منافع مشترک درازمدت، سرمایه‌گذاری متقابل و پیوند‌های پایدار اقتصادی باشیم.

معاون روابط بین‌الملل بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت نگاه راهبردی و درازمدت به روابط اقتصادی خارجی با کشور‌های همسایه، افزود: در کنار ارتقای حجم تجارت، باید به موضوعات درازمدت و راهبردی از جمله توسعه تأمین مالی، سرمایه‌گذاری‌های مشترک، مشارکت در پروژه‌های زیربنایی، تقویت نقش بخش خصوصی و تسهیل صدور ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادی توجه و اهتمام شود.

کوده‌ئی در این نشست که با حضور اعضای هیئت‌رئیسه اتاق تهران، رؤسای کمیسیون‌های اتاق، نمایندگان اتاق مشترک ایران و عراق، تشکل‌های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی و تجاری برگزار شد، اظهار داشت: توسعۀ همکاری‌های اقتصادی و بین‌المللی به‌ویژه با کشور‌های همسایه باید در سه سطح دولت، بانک مرکزی و بخش خصوصی و با رویکرد توجه به شرایط موجود، ظرفیت‌سازی، برنامه‌ریزی و اقدام دنبال شود.

معاون روابط بین‌الملل بانک مرکزی همچنین تدوین و ارائه مشوق‌ها به فعالان اقتصادی و تجاری در عرصۀ روابط اقتصادی خارجی را مهم ارزیابی کرد و گفت: در روابط دوجانبه و چندجانبه نباید کشور‌ها را صرفاً یک بازار صادراتی تلقی کنیم؛ بلکه باید دنبال ایجاد منافع مشترک درازمدت، سرمایه‌گذاری متقابل و پیوند‌های پایدار اقتصادی باشیم.

کوده‌ئی در ادامه به اقدامات و برنامه‌های بانک مرکزی برای تسهیل تجارت و تأمین مالی پایدار اشاره کرد و با بیان اینکه این بانک در مجامع و نهاد‌های بین‌المللی مشارکت فعالانه دارد، گفت: بهره‌گیری بهینه از ارز‌های ملی، عضویت در بانک‌های توسعه‌ای، ارتقای همکاری‌های دوجانبه به‌ویژه با کشور‌های همسایه، توسعه و تقویت شعب بانک‌های خارجی، توسعه ابزار‌های تسویه و پرداخت‌های فرامرزی، پیگیری به‌کارگیری ارز دیجیتال بانک‌های مرکزی و حمایت از مدل‌های تأمین مالی کارآمد در دستور کار این بانک است.

به گفته وی، بهره‌گیری از ظرفیت نهاد‌های بین‌المللی نظیر اتحادیه پایاپای آسیا و بانک اکو نیز در حوزه تسویه تجاری و تأمین مالی دنبال می‌شود.

در پایان این نشست، حاضران دیدگاه‌ها، پیشنهاد‌ها و پرسش‌های خود را در زمینه توسعه همکاری‌های بانکی و اقتصادی خارجی به‌ویژه با کشور‌های همسایه مطرح کردند و این موضوعات بحث و بررسی شد.