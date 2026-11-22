جوان آنلاین: مراسم تجلیل از مدال‌آوران کشتی در مسابقات جهانی، در حالی صبح دیروز در فدراسیون کشتی برگزار شد که این مراسم به‌شدت تحت تأثیر اخبار جدایی احتمالی علیرضا دبیر از فدراسیون کشتی برای حضور در انتخابات ریاست کمیته ملی المپیک بود.

این روز‌ها همه در خانه کشتی نگران هستند. نگران اینکه علیرضا دبیر می‌ماند یا می‌رود. این نگرانی این‌قدر بالاست که حتی حرف‌های خود دبیر هم درمانی برای آن نمی‌شود. انگار همه منتظرند یکی از بالا حکم بدهد که دبیر باید در کشتی بماند. علیرضا دبیر دیروز باز هم گفت که فکر می‌کند ادامه حضورش در کشتی بهتر باشد، اما تلویحاً هم گفت که چه باشد و چه نباشد، کشتی بارش را زمین نمی‌گذارد و به راهش ادامه می‌دهد. دبیر گفت باور دارد که تمام رشته‌ها می‌توانند مثل کشتی موفق و قهرمان باشند. او خاطرنشان کرد که نمی‌توانیم و نمی‌شود هم نداریم و همین حرف‌ها بود که آتش نگرانی اهالی خانه کشتی را شعله‌ورتر کرد.

فدراسیون کشتی در طول مدت ریاست علیرضا دبیر حالا به جایگاهی رسیده که می‌تواند خود از مدال‌آورانش تقدیر کند و معطل وزارت ورزش یا کمیته ملی المپیک نماند. اینها بخشی از سخنان پژمان درستکار، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران در حاشیه مراسم دیروز است، حرف‌هایی که بلافاصله با احساس نگرانی از جدایی علیرضا دبیر از فدراسیون کشتی رنگ و بویی دیگر به خود گرفت.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد با اشاره به مسابقات حساس پیش‌روی کشتی و اهمیت ادامه حضور علیرضا دبیر در رأس فدراسیون کشتی گفت: «نگرانی خاصی وجود ندارد. دبیر هر جا که باشد کنار کشتی است. هنوز هم به جمع‌بندی نهایی نرسیده، اما ما سال آینده مسابقات قهرمانی جهان در لاس‌وگاس را پیش‌رو داریم که سهمیه المپیک است و بعد از آن هم المپیک لس‌آنجلس از راه می‌رسد. این رقابت‌ها هم برای کشتی و هم برای ورزش کشور بسیار مهم است. لازم به ذکر نیست که کشتی همیشه بار ورزش کشور را به دوش کشیده است، پس امیدوارم در نهایت تصمیمی گرفته شود که به سود کشتی و ورزش کشور باشد.»

حسن رنگرز، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی هم نتوانست نگرانی خود از احتمال جدایی علیرضا دبیر از کشتی را پنهان کند و در صحبت‌هایی کوتاه این‌گونه از لزوم ادامه حضور دبیر در فدراسیون کشتی حرف زد: «باید از همه برای اینکه برای کشتی خدمت کردند قدردانی کنم، اما علیرضا دبیر برای کشتی یک فرصت است و با این فرصت مغتنم امروز همه رده‌های ما در کشتی فرنگی و آزاد به یک ثبات به لحاظ نتیجه‌گیری رسیدند».

اما نگرانی در مورد جدایی علیرضا دبیر از فدراسیون کشتی تنها به سرمربیان تیم‌های ملی خلاصه نمی‌شود و ملی‌پوشان هم به هر نحو ممکن اعتراض و نگرانی خود را بابت این اتفاق احتمالی اعلام می‌کنند. امیرحسین زارع، قهرمان سنگین‌وزن کشتی آزاد جهان دیروز اولین ملی‌پوشی بود که در این خصوص حرف زد: «با توجه به شناختی که از آقای دبیر دارم، اگر به دنبال پست و مقام بالاتر بود پیشنهاد‌های بهتر هم داشت. من به نمایندگی از تمام ملی‌پوشان کشتی از مسئولان ذی‌ربط خواهش می‌کنم این کار را نکنند. حضور علیرضا دبیر در راه المپیک برای کشتی لازم است. ما امیدواریم که این اتفاق نیفتد، اما اگر هم قرار است دبیر از کشتی برود، بهتر است این کار بعد از المپیک انجام شود.»

رحمان عموزاد، نایب‌قهرمان المپیک هم با اشاره به لزوم ادامه حضور دبیر در فدراسیون کشتی گفت: «امیدوارم دبیر در فدراسیون کشتی بماند. او برای ما فقط رئیس فدراسیون نیست؛ مثل یک پدر کنارمان بوده و همیشه از نظر فنی، انگیزشی و حتی مسائل شخصی و مالی پیگیر شرایط ماست. من شخصاً این حمایت‌ها را تجربه کرده‌ام و برایم بسیار ارزشمند است. امروز امکاناتی که در کشتی ایران فراهم شده، قابل مقایسه با گذشته نیست. ما صاحب یک کمپ ورزشی بسیار بزرگ و مجهز هستیم و شرایط مناسبی برای تمرین و آماده‌سازی تیم‌های ملی فراهم شده است. این زیرساخت‌ها حاصل تلاش‌هایی است که در سال‌های اخیر انجام شده و نقش مهمی در موفقیت کشتی‌گیران دارد.»

عموزاد ادامه داد: «امیدوارم مسئولان رده بالای کشور که به دنبال موفقیت ورزش ایران در المپیک لس‌آنجلس هستند، به این موضوع توجه داشته باشند که کشتی بیشترین سهم را در مدال‌آوری ایران در ادوار المپیک داشته است. به همین دلیل نباید اجازه داد با جدایی علیرضا دبیر، کشتی وارد حاشیه شود. توانایی و تجربه دبیر به‌گونه‌ای است که می‌تواند در سطح کل ورزش کشور هم خدمت کند، اما امیدوارم خودش و مسئولان تصمیمی بگیرند که به نفع کشتی باشد. ما به حضور او نیاز داریم و دوست دارم سال‌های بیشتری در کشتی بماند. امیدوارم در کنار او بتوانیم برای المپیک لس‌آنجلس آماده شویم و نتایجی در شأن مردم ایران و کشتی کشورمان

کسب کنیم.»