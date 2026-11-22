رئیس پارلمان لبنان با اعلام همبستگی با ساکنان روستا‌های مرزی اشغالی در جنوب این کشور، از نپذیرفتن تبریک‌های سالروز استقلال خبر داد و تاکید کرد که استقلال لبنان تا زمان آزادسازی سرزمین‌های اشغالی و بازگشت وحدت، موضع رسمی و مردمی، کامل نخواهد شد.

جوان آنلاین: به نقل از العهد، نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان به مناسبت سالروز استقلال این کشور اعلام کرد که از پذیرش تبریک‌ها به این مناسبت معذور است؛ تصمیمی که در راستای اعلام همبستگی با ساکنان روستا‌های مرزی اشغالی در جنوب لبنان اتخاذ شده است؛ ساکنانی که به دلیل اشغالگری رژیم صهیونیستی نتوانستند سالروز استقلال را جشن بگیرند.

به گزارش ایرنا، بری همچنین با اشاره به تحولات امروز در حومه زوطر شرقی، حداثا، منصوری و نبطیه فوقا، تاکید کرد که پیامد‌های این تجاوزات در این مناطق به شدیدترین شکل خود نمایان شده است.

رئیس پارلمان لبنان در ادامه تصریح کرد: استقلال امسال ناقص و ناتمام است و جز با آزادسازی سرزمین‌ها و بازیابی وحدت کلمه و موضع لبنان در سطح رسمی و مردمی، کامل نخواهد شد.

لبنان درحالی سالروز استقلال خود را جشن می‌گیرد که مناطقی از جنوب این کشور همچنان تحت اشغال رژیم صهیونیستی قرار دارد.