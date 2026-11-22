روزنامه وال‌استریت ژورنال نوشت: صنعت دفاعی اوکراین پس از رشد چشمگیر از زمان آغاز جنگ علیه روسیه، به دلیل کمبود منابع مالی، نیروی متخصص، پراکندگی شرکت‌ها و حملات روسیه به کارخانه‌ها، احتمالاً به سقف ظرفیت تولید خود رسیده است.

جوان آنلاین: روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال در گزارشی نوشت: صنعت دفاعی اوکراین که پس از آغاز جنگ با روسیه در سال ۲۰۲۲ رشد چشمگیری را تجربه کرد، اکنون با محدودیت‌هایی در گسترش ظرفیت تولید مواجه شده و احتمالاً به سقف توان خود رسیده است.

بر اساس این گزارش، کمبود منابع مالی، دشواری جذب نیروی متخصص، خطر حملات روسیه به تأسیسات صنعتی و پراکندگی بودجه میان بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ شرکت دفاعی، از مهم‌ترین موانع توسعه بیشتر صنایع تسلیحاتی اوکراین به شمار می‌روند.

اوکراین در سال‌های اخیر با توسعه تولید پهپادها، موشک‌های دوربرد و تجهیزات نظامی، توانسته بخشی از نیاز‌های نیرو‌های مسلح خود را تأمین کند و وابستگی به واردات تسلیحات را کاهش دهد. با این حال، ظرفیت تولید این کشور همچنان در مقایسه با روسیه محدود است و کی‌یف در زمینه تولید موشک‌های دفاع هوایی نیز قادر به تأمین نیاز‌های خود نیست.

وال‌استریت ژورنال به نقل از داده‌های وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد این کشور قصد دارد در سال ۲۰۲۶ بیش از هفت میلیون پهپاد تولید کند؛ رقمی که در سال ۲۰۲۴ حدود ۲.۲ میلیون فروند بود و در آغاز جنگ در سال ۲۰۲۲ به چند صد فروند محدود می‌شد.

این گزارش با اشاره به رشد شرکت‌های نوپا در حوزه صنایع دفاعی اوکراین تأکید کرد تعدد شرکت‌ها که در ابتدا موجب افزایش نوآوری و انعطاف‌پذیری تولید شده بود، اکنون به یکی از مشکلات این صنعت تبدیل شده است، زیرا منابع مالی و سفارش‌های دولتی میان تعداد زیادی از تولیدکنندگان تقسیم می‌شود و شرکت‌های دارای ظرفیت بالاتر نیز برای افزایش تولید با محدودیت بودجه مواجه هستند.

نیکو وودز، افسر سابق نیروی دریایی آمریکا که در زمینه تولیدات دفاعی با دولت اوکراین همکاری مشورتی داشته است، گفت برخی شرکت‌ها سهم قابل‌توجهی در تلاش‌های نظامی ندارند و در عوض، رقابت برای دسترسی به منابع مالی محدود را افزایش می‌دهند.

به گفته وی، ساختار پراکنده نظام تأمین تجهیزات نظامی اوکراین، از جمله امکان سفارش مستقیم تجهیزات از سوی فرماندهان نظامی یا دریافت آن از طریق کمک‌های اهدایی، یکی از عوامل این وضعیت است.

اولگ کورستلِف مدیرکل دفتر طراحی شرکت لوچ (Luch) که موشک نپتون در آن توسعه یافته است، اعلام کرد تأمین منابع مالی بیشتر می‌تواند به افزایش تولید این موشک کمک کند. وی با اذعان به اینکه تولید تسلیحات اوکراین کمتر از روسیه است، گفت تولید موشک نپتون در سال جاری تنها به چند صد فروند خواهد رسید.

این گزارش همچنین به کمبود نیروی انسانی در صنعت دفاعی اوکراین اشاره کرد و افزود شرکت‌ها برای گسترش فعالیت‌های خود با دشواری جذب کارکنان متخصص مواجه هستند؛ مساله‌ای که در شرایط مهاجرت میلیون‌ها نفر از اوکراین و حضور بخش بزرگی از نیروی کار در ارتش تشدید شده است.

به دلیل خطر حملات روسیه، توسعه کارخانه‌ها و ایجاد تأسیسات جدید در داخل اوکراین نیز دشوار شده و برخی شرکت‌ها برای دسترسی به منابع مالی، بازار‌های بزرگ‌تر و محیط امن‌تر تولید، به دنبال انتقال بخشی از فعالیت‌های خود به کشور‌های غربی هستند.

اولگ روگینسکی، مدیرعامل شرکت اوکراینی «یوفورس» که در انگلیس ثبت شده است، در این زمینه گفت: «هر شرکت اوکراینی که به مقیاس قابل‌توجهی رسیده باشد، به دنبال استقرار در غرب است.»

وال‌استریت ژورنال در پایان گزارش خود تأکید کرد صنعت دفاعی اوکراین برای حفظ رشد سال‌های اخیر و افزایش تولید، ناگزیر است علاوه بر جذب سرمایه خارجی و گسترش فعالیت در خارج از کشور، ساختار تأمین مالی و تولید خود را نیز بازنگری کند.

اوکراین در دوران اتحاد جماهیر شوروی یکی از مراکز مهم صنایع نظامی و موشکی این کشور بود و بخش قابل‌توجهی از زیرساخت‌های دفاعی، مهندسی و تولید تسلیحات شوروی در خاک آن قرار داشت. پس از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱، صنایع دفاعی اوکراین با کاهش بودجه، افت تقاضا و بحران اقتصادی مواجه شد و بخش زیادی از ظرفیت تولید آن تضعیف شد.

با آغاز جنگ روسیه و اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۰)، کی‌یف در ابتدا به‌شدت به تسلیحات قدیمی شوروی و تجهیزات وارداتی از کشور‌های غربی وابسته بود. اما ادامه جنگ، کاهش یا نوسان کمک‌های خارجی و نیاز به تولید سریع تجهیزات، زمینه احیای صنایع دفاعی داخلی، به‌ویژه در حوزه پهپادها، موشک‌ها و سامانه‌های بدون سرنشین را فراهم کرد.

در این روند، شرکت‌های نوپا و تولیدکنندگان کوچک نقش مهمی در توسعه فناوری‌های نظامی و افزایش سرعت تولید ایفا کردند؛ اما رشد سریع و پراکندگی تولیدکنندگان، اکنون به چالشی در زمینه تخصیص منابع، تأمین مالی و افزایش ظرفیت شرکت‌های بزرگ‌تر تبدیل شده است.