وزارت جنگ رژیم صهیونیستی به زخمی شدن حدود ۳۱ هزار نظامی این رژیم طی سه سال گذشته از جنگ در جبهه‌های نوار غزه و لبنان اذعان کرد.

جوان آنلاین: روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» نوشت که مطابق با داده‌های منتشر شده از سوی سخنگوی ارتش اسرائیل، وزارت جنگ این رژیم به زخمی شدن حدود ۳۱ هزار نظامی خود طی سه سال گذشته از جنگ در دو جبهه نوار غزه و لبنان اذعان کرد.

این روزنامه با این ادعا که حدود ۷۰ درصد زخمی‌ها به خدمت نظامی بازگشته‌اند، نوشت: این داده‌ها میزان بار روانی ناشی از جنگ را نشان می‌دهد به گونه‌ای که واحد‌های آسیب روانی مرتبط با جنگ از زمان آغاز جنگ حدود ۵۸۰۰ درخواست کمک دریافت کردند و بیش از ۹۸۰۰ جلسه درمان روانی تحت نظارت فرماندهان و همراهی افسران بهداشت روانی، برگزار شده است.

با وجود سانسور شدید تلفات رژیم صهیونیستی در جبهه‌های جنگ، اما طبق داده‌های وزارت جنگ این رژیم تعداد سربازان و افسران کشته شده از آغاز جنگ علیه غزه در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون نیز به ۹۷۳ نفر رسیده است و این آمار کشته‌شدگان در جریان عملیات هفتم اکتبر (طوفان الأقصی) و عملیات‌های نظامی در نوار غزه، لبنان و کرانه باختری را دربرمی‌گیرد.

رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تا ۱۹ ژانویه ۲۰۲۵ (۳۰ دی ۱۴۰۳) جنگ ویرانگری را علیه ساکنان نوار غزه به راه انداخت، اما به اهداف خود یعنی نابودی جنبش حماس و بازگرداندن اسرای اسرائیلی از راه جنگ نرسید و مجبور به توافق آتش بس با این جنبش شد.

رژیم صهیونیستی با وجود اعلام آتش‌بس در دو جبهه لبنان و نوار غزه همچنان با نقض توافق آتش‌بس به ارتکاب جنایت و تجاوزات علیه مردم غزه و جنوب لبنان ادامه می‌دهد.