رسانه آمریکایی گزارش داد رئیس‌جمهور آمریکا تنها در ۵۷ دقیقه، ۳۵ پست منتشر و در آنها با انتشار عکس‌ها، تصاویر تولیدشده با هوش مصنوعی و برخی مقایسه‌های تاریخی بحث‌برانگیز، از متحدان قدرتمند و رهبران مورد علاقه‌اش تمجید کرد.

جوان آنلاین: پایگاه خبری دیلی بیست عصر یکشنبه در گزارشی نوشت: «دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا راه تازه‌ای برای به نمایش گذاشتن روابط دوستانه و صمیمانه خود با ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه و شی جین‌پینگ رئیس‌جمهور چین پیدا کرده است؛ انتشار موجی از ۳۵ پست شامل عکس‌ها و تصاویر تولیدشده با هوش مصنوعی!»

به گزارش ایسنا، این رسانه آمریکایی افزود: «این رئیس‌جمهور ۸۰ ساله، موج انتشار پست‌های خود را ساعت ۳:۱۷ بعدازظهر با کنایه زدن به باراک اوباما، رقیب سیاسی دیرینه‌اش آغاز کرد و سپس توجه خود را به دوستان قدرتمند و رهبران مورد علاقه خود معطوف ساخت. ترامپ در یک پست، دو تصویر در کنار یکدیگر منتشر کرد؛ تصویری از اوباما که ترامپ او را حسین اوباما نامیده بود و در سال ۲۰۰۹ در برابر آکیهیتو، امپراتور وقت ژاپن تعظیم می‌کرد و تصویری از ترامپ که در کنار شی جین‌پینگ قدم می‌زد.»

تعظیم اوباما در برابر آکیهیتو در سال ۲۰۰۹، واکنش‌ها و جنجال‌هایی را در میان جمهوری‌خواهان و رسانه‌های محافظه‌کار برانگیخت؛ به‌طوری‌که دیک چنی، معاون پیشین رئیس‌جمهور آمریکا این اقدام را «نشانه‌ای از ضعف» توصیف کرد.

در آن زمان، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که این حرکت نشان‌دهنده احترام به هنجار‌ها و آداب‌ورسوم فرهنگی ژاپن بوده است. اوباما تنها رئیس‌جمهور آمریکا نبود که در برابر امپراتور ژاپن تعظیم کرد؛ بیل کلینتون، جورج اچ دابلیو بوش و ریچارد نیکسون نیز همین شیوه ادای احترام را به کار برده بودند.

ترامپ پس از کنایه زدن به اوباما، به سراغ نمایش روابط صمیمانه خود با ولادیمیر پوتین و شی جین‌پینگ رفت.

رئیس‌جمهور آمریکا عکس‌هایی را منتشر کرد که شامل تصاویر واقعی، بازسازی‌های پرتره‌مانند تولیدشده با هوش مصنوعی از همان عکس‌ها و مجموعه‌ای از تصاویر مربوط به نشست سران مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) در چین بود.

زمان انتشار این موج از پست‌های ترامپ با گزارش‌های خبرنگاران مستقر در کاخ سفید هم‌زمان بود که نشان می‌دادند او ساعت ۳:۱۶ بعدازظهر در حال پایان دادن به بازدید خود از باشگاه گلف ملی ترامپ در استرلینگ، ایالت ویرجینیا بوده است.

کاروان خودرو‌های رئیس‌جمهور تا ساعت ۳:۴۰ بعدازظهر حرکت نکرد و ساعت ۴:۱۸ بعدازظهر به کاخ سفید بازگشت. ترامپ نیز ساعت ۴:۱۹ در حال ورود به ساختمان کاخ سفید دیده شد.

ناتالی هارپ، دستیار ۳۵ ساله ترامپ و همراه همیشگی او که بنا بر گزارش‌ها یکی از معدود افراد مورد اعتماد رئیس‌جمهور است که اجازه دارد در انتشار مطالب در شبکه‌های اجتماعی به او کمک کند، در این بازدید از باشگاه گلف نیز ترامپ را همراهی می‌کرد.

در میان پست‌های منتشرشده، عکس‌هایی از ترامپ در کنار ولادیمیر پوتین با عنوان «دوست من» و در کنار شی جین‌پینگ با عنوان «دوستان» به چشم می‌خورد.

دیلی بیست گزارش داد: «این ۳۵ پست در بازه‌ای ۵۷ دقیقه‌ای، منتشر شدند. در میان این پست‌ها، همان کنایه به اوباما دو بار تکرار شده بود. همچنین تصویر سومی نیز منتشر شد که باراک اوباما، چهل‌وچهارمین رئیس‌جمهور آمریکا را در دیدار با ملک عبدالله بن عبدالعزیز آل سعود، پادشاه وقت عربستان سعودی در سال ۲۰۰۹ نشان می‌داد.»

این پایگاه آمریکایی افزود: «در میان انبوه تصاویر بی‌کیفیت و تولیدشده با هوش مصنوعی، ترامپ همچنین تصویری از ژوزف استالین، وینستون چرچیل و فرانکلین دی. روزولت در کنفرانس یالتا در سال ۱۹۴۵ منتشر کرد و آن را در کنار همان عکس خود با پوتین و شی جین‌پینگ قرار داد.»

ترامپ این تصاویر را با این عنوان منتشر کرد: «قدرت‌های بزرگ؛ ۱۹۴۵ و ۲۰۲۶».

دیلی بیست این اقدام دونالد ترامپ را «چاپلوسی» برای رهبران بزرگ جهان تلقی کرد و نشان داد که رئیس‌جمهور ایالات متحده تا چه حد در شبکه‌های اجتماعی در تلاش است تا این تصاویر را به جهان نشان دهد.