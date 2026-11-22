رئیس جمهوری فرانسه در دیداری خصوصی در کاخ الیزه میزبان کامالا هریس، معاون پیشین رئیس‌جمهور آمریکا شد؛ دیداری که در پی پیروزی قاطع دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و هم‌زمان با افزایش اختلافات پاریس و واشنگتن بر سر مذاکرات صلح اوکراین انجام می‌شود.

جوان آنلاین: از پولیتیکو، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، روز جمعه در کاخ الیزه میزبان کامالا هریس، معاون پیشین رئیس‌جمهور آمریکا بود.

دفتر ریاست‌جمهوری فرانسه اعلام کرد که این دیدار در «ظرفیتی خصوصی و برای یک ملاقات کوتاه و دوستانه» و با حضور همسر هریس برگزار شده است. کاخ الیزه همچنین تاکید کرد که مکرون گاهی به درخواست برخی از رهبران پیشین کشورها، چنین دیدار‌هایی را ترتیب می‌دهد.

در ابتدا، برخی رسانه‌های فرانسوی از جمله «لا لتر» و «اینتلیجنس آنلاین» گزارش داده بودند که مکرون و هریس قرار است با یکدیگر شام بخورند، اما دفتر رئیس‌جمهور فرانسه بعدا اعلام کرد که برنامه دو طرف تنها شامل یک دیدار خصوصی خواهد بود.

این ملاقات در شرایطی انجام شده است که دموکرات‌ها به‌تازگی در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا به پیروزی قاطعی دست یافته‌اند و اختلافات میان پاریس و واشنگتن بر سر مذاکرات صلح جنگ اوکراین نیز افزایش یافته است.

مکرون و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۴ کامالا هریس را شکست داد، طی سال‌های اخیر روابطی پرنوسان داشته‌اند.

این دو رهبر اخیرا نیز بر سر ناآرامی‌های ماه گذشته در فرانسه با یکدیگر وارد مجادله لفظی شدند. ترامپ و متحدانش این ناآرامی‌ها را به آنچه مهاجرت کنترل‌نشده در فرانسه می‌خواندند، نسبت دادند؛ اظهاراتی که با واکنش تند مکرون مواجه شد و او آنها را «احمقانه» توصیف کرد.

در مقابل، روابط رئیس‌جمهور فرانسه با کامالا هریس تاکنون با تنش کمتری همراه بوده است.

بر اساس این گزارش، هریس همچنان احتمال نامزدی مجدد در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۸ را منتفی ندانسته است؛ انتخاباتی که در آن زمان مکرون دیگر رئیس‌جمهور فرانسه نخواهد بود.

مکرون به دلیل محدودیت قانون اساسی فرانسه برای تصدی بیش از دو دوره متوالی ریاست‌جمهوری، قرار است در ماه مه سال آینده میلادی از قدرت کناره‌گیری کند.