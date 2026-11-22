جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری آناتولی، لیتوانی امروز یکشنبه اتهامات مبنی بر دست داشتن این کشور در حمله پهپادی گزارش‌شده به منطقه کالینینگراد روسیه را تکذیب کرد و ادعا‌های مربوط به استفاده از حریم هوایی لیتوانی برای هدف قرار دادن خاک روسیه را رد نمود.

کستوتیس بودریس از مقامات وزارت خارجه لیتوانی در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که وزارت امور خارجه کشورش «ادعا‌های نادرست» درباره دخالت احتمالی لیتوانی را «به‌طور قاطع رد می‌کند.»

بودریس گفت: لیتوانی هرگز اجازه استفاده از حریم هوایی خود را برای انجام حملات علیه اهدافی در فدراسیون روسیه از جمله در مورد اخیر صادر نکرده است.

این تکذیبیه در پی انتشار ادعا‌هایی در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد که مدعی بودند پهپاد‌های اوکراینی شامگاه شنبه به بندر «بالتییسک» حمله کرده‌اند. بندر بالتییسک میزبان پایگاه اصلی ناوگان بالتیک روسیه است.