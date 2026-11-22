نخست وزیر پیشین انگلیس در واکنش به تمایل نخست وزیر کنونی این کشور برای پیوستن دوباره به اتحادیه اروپا اعلام کرد: کار برگزیت تمام شده است؛ فقط برگزیت را بپذیرید و از آن عبور کنید.

جوان آنلاین: به نقل از بی بی سی، «ترزا می» نخست وزیر پیشین انگلیس به اظهارات اخیر «اندی برنهام» نخست وزیر کنونی این کشور در خصوص تمایل به پیوستن مجدد لندن به اتحادیه اروپا واکنش نشان داد.

نخست وزیر پیشین انگلیس در این خصوص گفت: با نوعی بهت و حیرت به سخنان «اندی برنهام» درباره مذاکرات بیشتر برای پیوستن به اتحادیه اروپا نگاه می‌کنم. پیام من به او این است: مردم به «برگزیت» رأی دادند.

«ترزا می» سپس ادامه داد: کار برگزیت تمام شده است. فقط برگزیت را بپذیرید و از آن عبور کنید. پیش از آنکه در این مسیر جلوتر بروید، راهتان را برگردید.