سفیر جدید ایران در ژاپن، پیش از عزیمت به محل ماموریت با وزیر امور خارجه دیدار و برنامه پیشنهادی خود درباره روابط دوجانبه را تقدیم وزیر کرد.

جوان آنلاین: محمدرضا ناظری سفیر جدیدالانتصاب جمهوری اسلامی ایران در ژاپن، پیش از عزیمت به محل ماموریت با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار کرد و برنامه پیشنهادی خود درباره روابط دوجانبه را تقدیم وزیر نمود.

وزیر امور خارجه با اشاره به پیشینه روابط خوب بین دو کشور، بر اهمیت تقویت مناسبات دوجانبه ایران-ژاپن در همه حوزه‌های مورد علاقه طرفین تاکید نمود و برای سفیر جدید کشورمان در توکیو آرزوی موفقیت کرد.

محمدرضا ناظری پیش از انتصاب به عنوان سفیر ایران در ژاپن، در سمت مدیرکل هماهنگی‌های اقتصادی معاونت دیپلماسی وزارت امور خارجه خدمت کرده است.