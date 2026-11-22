یوونتوس با پیروزی پرگل چهار بر صفر مقابل ونتزیا، به رده ششم جدول سری‌آ صعود کرد.

جوان آنلاین: یوونتوس در چارچوب هفته دوازدهم رقابت‌های سری‌آ ایتالیا، موفق شد با نمایشی مقتدرانه در نیمه دوم، ونتزیا را با چهار گل شکست دهد و سه امتیاز ارزشمند دیگر به حساب خود اضافه کند.

شاگردان یوونتوس پس از نیمه نخست بدون گل، در نیمه دوم کاملاً بر جریان مسابقه مسلط شدند و با چهار گل در فاصله تنها ۱۸ دقیقه، کار حریف را یکسره کردند.

نیکولو وویچیک در دقیقه ۵۳ قفل دروازه ونتزیا را شکست و نخستین گل مسابقه را به ثمر رساند. تنها شش دقیقه بعد، تون کوپماینرس در دقیقه ۵۹ اختلاف را به دو گل افزایش داد تا یوونتوس با آرامش بیشتری به بازی ادامه دهد.

حملات میزبان همچنان ادامه داشت و خوان کابال در دقیقه ۶۵ گل سوم را وارد دروازه ونتزیا کرد. در نهایت راندال کولو موانی در دقیقه ۷۱ چهارمین گل یوونتوس را به ثمر رساند تا شکست سنگین تیم میهمان تکمیل شود.

یوونتوس با این پیروزی ۲۱ امتیازی شد و به‌صورت موقت به رده ششم جدول سری‌آ صعود کرد تا همچنان در مسیر کسب سهمیه رقابت‌های اروپایی باقی بماند.

در سوی مقابل، ونتزیا با تحمل این شکست سنگین، با شش امتیاز در رده نوزدهم جدول باقی ماند و شرایط دشوار این تیم در منطقه سقوط ادامه پیدا کرد.