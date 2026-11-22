جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، وزارت خارجه اردن حملات فزاینده شهرک‌نشینان اسرائیلی علیه فلسطینیان در کرانه باختری اشغالی را محکوم کرد و آن را ناشی از «سیاست‌های کابینه افراطی اسرائیل» دانست.

این وزارتخانه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، حملات به خودروها، تخریب اموال و نوشتن شعار‌های نژادپرستانه را اقدامات تروریستی توصیف و اعلام کرد اسرائیل به‌عنوان قدرت اشغالگر، مسئول این حملات است.

فؤاد مجالی، سفیر اردن از جامعه جهانی خواست برای وادار کردن اسرائیل به توقف خشونت شهرک‌نشینان، پاسخگو کردن عاملان جنایت علیه فلسطینیان و جلوگیری از فرار آنان از مجازات، اقدامات بیشتری انجام دهد.

مجالی تأکید کرد تشکیل کشور مستقل فلسطین بر اساس مرز‌های چهارم ژوئن ۱۹۶۷، با پایتختی قدس شرقی، تنها راه دستیابی به صلحی عادلانه و فراگیر است.