حملات هوایی عربستان به صعده و تعز، پروژه شهر پزشکی الحسین و مناطق مسکونی را هدف قرار داد و چند نفر را شهید و زخمی کرد.

جوان آنلاین: رسانه‌های یمنی امروز یکشنبه از حملات عربستان سعودی به پروژه شهر پزشکی الحسین در شهر صعده، واقع در شمال یمن، خبر دادند.

خبرنگار شبکه المسیره در استان تعز نیز گزارش داد در پی حمله هوایی جنگنده‌های عربستان به منطقه «یَفْرُس» در شهرستان جبل حبشی، یک نفر شهید و یک نفر دیگر زخمی شدند.

شبکه المیادین نیز به نقل از وزارت بهداشت یمن گزارش داد که در حمله هوایی عربستان در نزدیکی مرکز بهداشتی منطقه «الأَعْبُوس» در شهرستان حَیفان، واقع در جنوب استان تعز، یک پزشک زن و یک کودک زخمی شده‌اند.

خبرگزاری سبأ نیز با تأیید هدف قرار گرفتن پروژه شهر پزشکی الحسین در صعده، از حملات عربستان به این طرح درمانی خبر داد.

در همین راستا، یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن، شب گذشته اعلام کرد که جنگنده‌ها و موشک‌های عربستان سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۷۱ حمله علیه اهدافی در هشت استان البیضاء، عمران، حجه، صعده، لحج، تعز، الجوف و مأرب انجام داده‌اند.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن همچنین مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان از آغاز دور جدید تشدید درگیری‌ها را ۵۵۰۰ مورد اعلام کرد.