جوان آنلاین: عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری استان مازندران، در ادامه بیستمین تور نظارتی مرکز رسانه قوه قضاییه به همراه اصحاب رسانه از تونل کمر زرد در محور چالوس به مرزن‌آباد بازدید کرد.

پوریانی در این بازدید با اشاره به شرایط پیشین این محور، گفت: این بخش از جاده چالوس به سمت تهران که به کمر زرد معروف است، در گذشته هنگام بارندگی یا برف، به دلیل شرایط خاکی منطقه، شاهد ریزش سنگ و خاک بود. شما مشاهده می‌فرمایید که جاده زیر این ریزش‌ها قرار گرفته بود و متأسفانه در سال‌های گذشته بسیاری از مسافرانی که وارد استان مازندران می‌شدند، به دلیل ریزش سنگ جان خود را از دست داده بودند.

ورود دادگستری در پی گزارش‌های مردمی و احیای حقوق عامه

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: با گزارش‌هایی که در راستای احیای حقوق عامه به ما رسید و پیگیری‌های اهالی منطقه و مسئولان، دادگستری ورود کرد. در همان روزی که برای بازدید رفتیم، سنگی بر روی خودرو همکاران ما سقوط کرد و خوشبختانه اتفاقی نیفتاد، اما سقف خودرو به شدت پایین آمد. این جاده در محدوده کمر زرد، شاید پرخطرترین قسمت جاده چالوس به تهران باشد.

وی تصریح کرد: با ورود دادگستری و پیگیری‌های انجام‌شده از طریق سازمان راهداری کشور، مسئولان استانی و پیمانکار پروژه، تونلی به طول تقریبی ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر احداث شد و اکنون مردم و خودرو‌ها با خیال راحت در این مسیر تردد می‌کنند.

اجابت خواسته‌های مردم در کمتر از شش ماه

پوریانی با اشاره به سرعت اجرای این طرح، گفت: این اتفاق مهم بود و بسیاری از مردم که وارد مازندران می‌شدند، سنگ‌ها بر روی خودروهایشان سقوط می‌کرد. دادگستری استان با همراهی مدیران استانی، راهداری و وزارت راه و شهرسازی، در کمتر از شش ماه این کار را به انجام رساند و خواسته درست و منطقی مردم اجابت شد.

ضرورت تسریع در جاده‌سازی

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به وضعیت ترافیک استان، گفت: امروز شاهد حجم بالای تردد خودرو‌ها هستید و دیگر روز‌های اول هفته و آخر هفته وجود ندارد؛ حجم ورود خودرو به مازندران به‌گونه‌ای است که ترافیک ایجاد می‌شود. مدیران و مسئولان حاکمیت وظیفه دارند هم جاده‌سازی مناسب انجام دهند و هم نگذارند برای مردم مشکلی ایجاد شود.

وی افزود: در مازندران با توجه به شرایط اقلیمی، وضعیت جغرافیایی و ورود مسافران زیاد، هر جا گزارشی مبنی بر تضییع حقوق مردم به ما برسد، مستقیماً ورود می‌کنیم. دادستان‌ها و همکاران قضایی نیز در این زمینه فعال هستند و در صورت نیاز، بازدید میدانی انجام می‌شود.

شناسایی ۱۴ نقطه حادثه‌خیز در محور‌های استان

پوریانی با اشاره به ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز، گفت: تاکنون با ورود دادگستری و صدور دستورات قضایی، بسیاری از مشکلات موجود در استان حل شده است. کیفیت کار انجام‌شده در این پروژه بسیار خوب است و تاکنون با وجود ریزش‌ها، حتی یک مورد گزارش خسارت به خودرو یا مصدومیت گزارش نشده است. ۱۴ نقطه حادثه‌خیز در محور‌های استان شناسایی شده که نیازمند حمایت و رفع موانع برای تسریع در ایمن‌سازی است.

وی در پایان با قدردانی از مدیران راهداری و مسئولان مربوطه، گفت: کمر زرد از خطرناک‌ترین نقاط بود که حل شد و اگر نقطه دیگری نیز وجود دارد، آمادگی داریم برای رفع آن ورود کنیم.